زوجة الزميل محمد قريقع تروي لحظات الوداع الأخيرة (فيديو)

روت هالة قريقع، زوجة مراسل الجزيرة الشهيد محمد قريقع، تفاصيل لحظات وداعه الأخيرة قبل استهدافه مع زميله أنس الشريف وأربعة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، مساء الأحد.

وقالت هالة للجزيرة مباشر إنها تلقت خبر استشهاد زوجها بصدمة كبيرة، وكانت تأمل أن يكون مصابا فقط، لكنه استشهد مع زملائه في قصف خيمة الصحفيين.

وأضافت “قبل أن يخرج لعمله، كان قلبه منقبضا، وأوصاني بأن أهتم بالأبناء، شعرت بالقلق من كلماته، لكني ظننتها مجرد هواجس، وأنه سيعود إلى البيت سالما قبل أن يفاجئني خبر استشهاده”.

وأشارت إلى أن زوجها كانت تربطه علاقة وثيقة برفيقه أنس الشريف، ولم تكن مجرد زمالة مهنية، مضيفة “لم نكن نتوقع أن تكون نهايتهما واحدة”.

ومساء الأحد، استهدف الاحتلال الإسرائيلي خيمة صحفيي قناة الجزيرة بالقرب من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد المراسلَين أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومحمد نوفل.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، استشهد ما لا يقل عن 238 صحفيا وأصيب أكثر من 400 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.