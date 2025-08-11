شاهد: ناشطون يعتلون أحد مباني مايكروسوفت في هولندا احتجاجًا على تورطها مع الوحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية

نظمت مجموعة هولندية من الناشطين تحمل اسم “واجه بقوة” وقفة احتجاجية، الأحد، أمام أحد مراكز البيانات التابعة لشركة مايكروسوفت في بلدة ميدنمير شمال العاصمة أمستردام، رفضًا لما وصفته بـ”تورط الشركة في دعم أنشطة استخبارية إسرائيلية تستهدف الفلسطينيين”.

واعتلى الناشطون المبنى، قائلين في بيان نشرته المجموعة عبر حسابها على منصة إنستغرام، إن مايكروسوفت “تخزن آلاف التيرابايتات من بيانات المراقبة الخاصة بوحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200″، مشيرين إلى أن هذه البيانات تُستخدم “لقمع وسجن وقتل الفلسطينيين الأبرياء”.

وأضاف البيان أن الشركة الأمريكية، من خلال خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها عبر منصتها “أزور”، “تلعب دورا مباشرا في الإبادة الجماعية بحق سكان غزة“، داعيا إلى حذف جميع بيانات الاستخبارات الإسرائيلية من خوادم الشركة فورا.

كما حثت المجموعة موظفي مراكز البيانات التابعة لمايكروسوفت على التوقف عن العمل، ودعت إلى دعم حركة المقاطعة العالمية ومقاطعة منتجات وخدمات الشركة، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها الاحتجاجية حتى “وقف الشراكة الإجرامية”، على حد تعبيرها.