صحفيو الضفة يعلقون على استهداف الاحتلال زملاءهم في غزة (فيديو)

نعى صحفيون في الضفة الغربية زميليهم في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلَي قناة الجزيرة، اللذين اغتالهما جيش الاحتلال الإسرائيلي مع صحفيين آخرين خلال استهداف مباشر لخيمتهم في محيط مجمع الشفاء الطبي، بمدينة غزة شمالي القطاع.

وأكد صحفيو الضفة في حديثهم للجزيرة مباشر مواصلة رسالتهم رغم كل الأخطار، في حين وصل عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 238 صحفيا، وفق ما صرَّح به المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وقال الصحفي حاتم حمدان “اليوم ودعنا اثنين من الزملاء، وهما من أشجع الميدانيين الذين شهدتهم فلسطين”.

ووجَّه حمدان “رسالة شكر وإجلال وإكبار لهؤلاء العظام الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إيصال صوت الحق، ونقل معاناة الجوع والظلم والإبادة في غزة”.

بدوره، أشار الصحفي يزن حمايل إلى أن أنس الشريف كان شاهدا وشهيدا على معاناة الغزيين.

وطالب بالتحرك الفعلي لوقف جريمة قتل الصحفيين الذين ينقلون المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة بالصوت والصورة.

مستمرون

أما الصحفي ليث جعار فأوضح أن “الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق أنس ورفاقه لن تكون الأخيرة بحق الصحفيين، لافتا إلى أن إسرائيل تستهدف الصحفيين الذين ينقلون إلى العالم حقيقة ما يجري في غزة.

وشدد الصحفي حمزة حمدان “مستمرون في عملنا ونقل الحقيقة، صوت أنس والأمانة التي تركها ثقيلة، لكننا سنبقى أوفياء للتغطية حتى النهاية”.

في حين قالت الصحفية تسنيم سليط “صمت صوت أنس إلى الأبد، لكنه أطلق صرخته الأخيرة لمن يهمه الأمر بإيقاف النزيف في غزة”.

وزادت “أنس أنهك صوته وهو ينادي بإنقاذ غزة، وكان يعرف مصيره، لكنه صمد من أجل نقل الحقيقة، واستشهد في سبيلها”.