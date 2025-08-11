“فشل كامل وعرض كارثي من رئيس وزراء فاشل”.. انتقادات حادة لنتنياهو داخل إسرائيل بعد كلمته الأخيرة

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة انتقادات حادة من ساسة وعسكريين سابقين وعائلات الأسرى عقب كلمته الأخيرة بشأن خطة احتلال غزة وملف الأسرى اليوم الأحد.

وكان نتنياهو قد اعتبر أن خطته الجديدة لاستمرار العدوان والسيطرة على مدينة غزة هي “أفضل وسيلة لإنهاء الحرب”، متحديا الدعوات المتزايدة إلى وقف إطلاق النار.

“خدعة الانتصار والحسم”

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت إن “نتنياهو هو المسؤول عن فشل 7 أكتوبر، وأخفق في تحقيق أهداف الحرب على مدى 22 شهرا”، مضيفا أن “نتنياهو يحاول مجددا أن يبيع لنا خدعة الانتصار والحسم”.

وأضاف “خلاصة قرار حكومة نتنياهو الأخير بشأن غزة أننا فشلنا وقررنا التخلي عن الأسرى”.

وصرح زعيم المعارضة يائير لابيد بأن “ما اقترحه نتنياهو يعني أن المختطفين في غزة سيموتون”، مضيفا أن “ما تابعناه ليس مؤتمرا صحفيا بل عرضا كارثيا من رئيس وزراء فاشل استبدل الواقع بالاستعراض”.

واتهم لابيد نتنياهو بأنه “يترأس حكومة أقلية غير شرعية وهو عاجز تماما عن إدارتها”، مؤكدا أن “احتلال غزة خطوة تشكل خطرا على إسرائيل وأمنها ولا هدف منها”.

واستغرب لابيد اعتراف نتنياهو بأن “حماس خدعتنا”، وقال: “هذا بالضبط هو عملك: التأكد من أن حماس لا تخدعك”.

“الكذب بوقاحة”

بدوره، هاجم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء قائلا: “رئيس وزراء 7 أكتوبر يواصل الكذب بوقاحة ويضحي بالأسرى على مذبح الحفاظ على الائتلاف”.

من جهتها، شددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين على أن “لا وجود لـ’ضوء أخضر للأمريكيين’ لإدارة المفاوضات”، مؤكدة أن “هؤلاء مواطنو إسرائيل، وعلى دولة إسرائيل أن تقود الخطوات، وتطالب وتضغط بنفسها على الوسطاء لإنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين إلى منازلهم”.

وذكرت الهيئة أن مسؤولية حياة الأسرى “تقع على عاتق حكومة إسرائيل”، وأضافت: “في غزة يوجد 50 مختطفا، ورئيس الحكومة ملزم بإعادتهم جميعا، الأحياء والشهداء ضمن صفقة واحدة شاملة، الآن”.

“فشل أمني جسيم”

أما زعيم تحالف “الديمقراطيون” يائير غولان، فقال: “ما شاهدناه هذا المساء ليس ‘شرف النصر’ بل الفشل الأمني الجسيم في تاريخ إسرائيل”.

واعتبر أن “نتنياهو غير قادر على تحقيق النصر، ولن يحرر الأسرى. إنه فشل كامل. ستنتصر إسرائيل فقط بعد أن يُطرد هو وحكومته إلى البيت”.

وتزايدت الانتقادات في الداخل والخارج بعد أن أعلن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو الجمعة عن خطط لتوسيع الحرب والسيطرة على مدينة غزة.

لكن رئيس الوزراء تحدث بنبرة تحدّ الأحد، وزعم خلال المؤتمر الصحفي أن “هذه هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب، وأفضل طريقة لإنهائها بسرعة”.

وقال نتنياهو “لا أريد الحديث عن جداول زمنية دقيقة، لكننا نتحدث عن جدول زمني قصير نسبيا لأننا نريد إنهاء الحرب”.