فيديو يوثق لحظات فرح عاشها الزميل الشهيد محمد قريقع عند لقائه بأطفاله (شاهد)

وثقت مشاهد إنسانية مؤثرة لحظات الفرح التي عاشها الصحفي الشهيد محمد قريقع، مراسل الجزيرة، عند لقائه بأطفاله بعد فترة طويلة من العمل الميداني في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن تبددها غارة إسرائيلية باغتياله أمام مستشفى الشفاء، في المكان ذاته الذي استشهدت فيه والدته سابقا.

وفي آخر كلماته، قال قريقع “لن يحدث في ملك الله إلا ما يريد الله عز وجل”، معبّرا عن ألمه كلما شاهد الدمار المحيط بالمكان، وكأنه وقع للتو، مستذكرا والدته التي فقدها وهي تناديه طلبا للدواء أو الماء أو الطعام.

لم يعرف التعب طريقه إلى قريقع طوال تغطيته للحرب، لكن التعب سرعان ما كان يتبدد حين يعانق أطفاله، في مشهد وثقه رفيق دربه الشهيد أنس الشريف، الذي خاطبه قائلا “وين يا أبو زين، هيو والله كبران ابنك، والله ابنك شكله مش عارفك يا أبو زين”.

ولم يتوقف المراسلان الشريف وقريقع منذ بدء الحرب عن نقل الصورة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع منذ 22 شهرا.