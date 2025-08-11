قيادي بحماس: نزع سلاح المقاومة يعني تعرض الشعب الفلسطيني لمجازر كما جرى بالضفة ومخيمات لبنان (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم، أن هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، لكن الجانب الإسرائيلي انقلب على المفاوضات من أجل استمرار القتال، مشيرا إلى أن حركة حماس تعاملت بمرونة كبيرة خلال المفاوضات الأخيرة لإنهاء الحرب، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ذلك.

وقال باسم نعيم، في تصريحات للجزيرة مباشر، إن المقاومة حق مشروع في ظل الاحتلال، محذرا من أن التخلي عن السلاح سيدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

نقاط توزيع المساعدات

وكشف عن وجود توافق إسرائيلي أمريكي على ما يجري في غزة والضفة الغربية، وأن الإدارة الأمريكية تقدم دعما غير محدود “لجنون الحكومة الفاشية في إسرائيل“، معتبرا أن تصريحات نتنياهو حول تدمير حماس تهدف فقط إلى استمرار الحرب وإنقاذ نفسه وبقائه في السلطة.

ونفى نعيم وجود أي علاقة لحركة حماس بالأحداث التي شهدتها نقاط توزيع المساعدات الخاصة بمؤسسة غزة الإنسانية، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف من يحمي المساعدات من الشرطة وأبناء العشائر الفلسطينية.

انقلاب حلفاء نتنياهو

وأشار إلى أن حلفاء نتنياهو الذين دعموا حكومته في البداية قد انقلبوا عليه بسبب ممارساته وجرائمه، معتبرا أن تصريحات نتنياهو تعكس فشله وهزيمته بعد 22 شهرا من الحرب التي استخدم فيها كل أنواع الأسلحة.

وحول المفاوضات، قال نعيم إن الاتصالات مع الوسطاء لم تنقطع، مؤكدا أن حركة حماس قدمت عرضا إيجابيا وبناء قبل أسابيع، وكان الاتفاق قريبا جدا، لكن الجانب الإسرائيلي مدعوما أمريكيا انقلب عليه، ولم يصل رد واضح حتى الآن.

مشكلة نتنياهو الشعب الفلسطيني

وأضاف أن مشكلة نتنياهو ليست في حماس أو المقاومة، بل في الشعب الفلسطيني الذي يرغب في الحرية وتقرير المصير، وأن استمرار الحرب مرتبط ببقاء نتنياهو في السلطة ومحاولة الهروب من المحاسبة.

وردا على تهديدات الاحتلال باحتلال غزة، اعتبر نعيم أن تلك التهديدات ليست جديدة، وأن نتنياهو استخدمها منذ اليوم الأول للحرب ذريعةً لاستمرار القتال، مشيرا إلى صمود المقاومة والشعب الفلسطيني الذي أفشل مخططات الاحتلال.

نزع سلاح المقاومة ليس محل نقاش

وأوضح أن نزع سلاح المقاومة ليس محل نقاش، وأن السلاح حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام تحت الاحتلال، مضيفا أن نزع السلاح يعني تسليم الشعب الفلسطيني للاحتلال وتعرضه لمجازر متكررة كما جرى في الضفة الغربية ومخيمات لبنان.

المقاومة مستعدة لأي جولة تفاوضية

واستعرض نعيم كذلك الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، مشددا على أن الاحتلال هو المسؤول عن حصار غزة ودمارها، وأن حركة حماس تدعم دخول المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وختم بالقول إن المقاومة مستعدة لأي جولة تفاوضية مستقبلية لكن تحت شروط واضحة لوقف العدوان وفتح المعابر، مع استمرار حق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى إنهاء الاحتلال.