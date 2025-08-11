“وزنه تقلص من 12 إلى 3 كيلو غرامات”.. أب يروي ملابسات وفاة طفله جراء المجاعة في غزة (شاهد)

توفي الطفل محمد زكريا خضر (5 أعوام) جراء سوء تغذية شديد وحالة صحية متدهورة نتيجة انعدام الغذاء بسبب الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة.

وأفاد والد الطفل بأن محمد كان يعاني إعاقة حركية وسوء تغذية حاد، إذ كان وزنه عند بداية المرض نحو 12 كيلوغراما، لكنه تدهور إلى 3 كيلوغرامات فقط عند وفاته، إثر قطع الحليب والمواد الغذائية الأساسية نتيجة إغلاق المعابر.

وأكد والد الطفل أن محمد تعرَّض لمحاولات علاج عديدة استمرت أكثر من 5 أشهر في مستشفيات عدة، لكن سوء التغذية الحاد حال دون شفائه، لتفقد العائلة طفلها وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها القطاع.

“هيكل عظمي مغطى بالجلد”

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الفره، مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، إن محمد زكريا كان من الحالات القصوى لسوء التغذية، إذ ظهر هيكلا عظميا مغطى بالجلد فقط، مع غياب كامل للأنسجة الدهنية والعضلية، مشيرا إلى أن انعدام الموارد الغذائية والحليب والأدوية في غزة تسبب في وفاة الطفل.

ودعا الطبيب المجتمع الدولي إلى الوقوف مع أطفال غزة ومساعدتهم في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية اللازمة، مؤكدا أن وفاة محمد ليست حالة فردية بل تعكس مأساة أوسع يعانيها آلاف الأطفال في القطاع.