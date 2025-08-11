يوم أسود في تاريخ الصحافة: نقيب الصحفيين الفلسطينيين أنس أبلغنا قبل يومين بتهديده من قبل إسرائيل

أدان نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر الأحد اغتيال الزميلين أنس الشريف ومحمد قريقع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو بكر في لقاء مع الجزيرة مباشر “إن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعتبر هذا يوما أسودا في تاريخ الصحافة الفلسطينية باغتيال 5 من الزملاء الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة وهذا استهداف ممنهج بقرار رسمي من حكومة الاحتلال”.

وكشف أبوبكر أن الزميل الشهيد أنس الشريف كان قد تقدم قبل يومين ببلاغ للنقابة بتلقيه تهديدات بالقتل من قبل الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه اللإفادة مكتوبة وموجودة لدى النقابة.

واعتبر أبوبكر أنها جريمة تضاف إلى سلسلة من جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها رسالة بالقتل للصحفيين الأحياء مفادها أنه من يمارس مهمته بتغطية الأحداث فمصيره القتل.

واستشهد مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمتهما أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بحسب ما أعلن مدير المجمع اليوم الأحد.