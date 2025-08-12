على غرار إيلون ماسك.. نتنياهو يعتزم تعيين مسؤول لخفض القيود التنظيمية

ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، أن رئيس الوزراء ينوي تعيين مسؤولا رفيعا على غراء إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليتولى خفض القيود التنظيمية.

وقالت هيئة البثّ الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تعيين شخصية وصفها بـ”إيلون ماسك الإسرائيلي” بهدف تقليص القيود التنظيمية، مشيرة إلى أنه قال إنه سيكشف عن الاسم خلال 3 أسابيع.

عوامل تعرقل عمل الحكومة

وأوضح نتنياهو، في حديث مع وزراء، أن 3 عوامل تعرقل عمل الحكومة والنشاط الاقتصادي وهي “المستشارون القانونيون، قسم الميزانيات في وزارة المالية، ومؤسسات التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل“، التي يخطط لتعيين شخص مقربه منه هو (يوسي شيلي) على رأسها.

وقال نتنياهو “يجب تفكيك هذه المنظومة من القيود، ففي دول عربية متقدمة مثل الإمارات تُتخذ القرارات من الأعلى إلى الأسفل، أما عندنا فالعملية تسير من الأسفل إلى الأسفل”.

“تجربة انتهت بفشل كبير”

وفي تعقيبه، قال رئيس قسم الاستراتيجية في اتحاد العمال، إيتامار أفيتان، إن تجربة إيلون ماسك في رئاسة هيئة الكفاءة الحكومية في عهد ترامب “انتهت بفشل ذريع وأضرار غير مسبوقة”.

واعتبر رئيس قسم الاستراتيجية في اتحاد العمال الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يضعف الخدمة العامة لصالح أهداف سياسية ضيقة”.

وكان ماسك قد تولى المنصب في الولايات المتحدة مطلع العام الجاري مع دخول ترامب البيت الابيض، وأجرى خفضًا كبيرًا في مؤسسات حكومية، لكنه غادر على خلفية خلافات مع إدارة الرئيس ترامب.