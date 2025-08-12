السودان.. مقتل 40 شخصا وارتفاع الوفيات جراء الكوليرا ونزوح أكثر من 3 آلاف أسرة

أفادت غرفة طوارئ النازحين بمدينة الفاشر، بمقتل 40 مدنيا وإصابة 19 بهجمات لقوات الدعم السريع على المدينة غربي السودان، فيما أعلنت منسقية النازحين بدارفور، ارتفاع الوفيات جراء الكوليرا في الإقليم.

وقالت شبكة أطباء السودان، إن 3 آلاف أسرة من 66 قرية بولاية شمال كردفان نزحت بسبب اعتداءات نفذتها قوات الدعم السريع خلال الأسبوع الماضي.

40 قتيلا في مخيم للنازحين

وقتل 40 شخصا على الأقل، أمس الاثنين، في هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك للنازحين في ضواحي مدينة الفاشر بإقليم دارفور في غرب السودان، بحسب غرفة طوارئ مخيم أبو شوك.

وأفادت غرفة الطوارئ في بيان بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 19 “بين الطلقة الطائشة والتصفية المباشرة بعد أن توغلت قوات الدعم السريع داخل مخيم أبو شوك من الناحية الشمالية من الفاشر”.

وأكدت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، وهي مجموعة من المتطوعين المنادين بالديمقراطية، حصيلة القتلى، مشيرة إلى أن “من بينهم من تمت تصفيته بشكل مباشر داخل صفوف المدنيين.. في مشهد يعكس حجم الانتهاكات المروعة التي تُرتكب بحق الأبرياء العُزّل”.

وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر ومخيمات اللاجئين المحيطة بها منذ مايو/أيار 2024، وتعتبر الفاشر المدينة الرئيسية الوحيدة في دارفور التي لا يزال يسيطر عليها الجيش في حين تسيطر الدعم السريع على معظم مناطق الإقليم.

إعلان المجاعة في مخيمات

وفي ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، أُعلنت المجاعة في 3 مخيمات للنازحين قرب الفاشر هي زمزم وأبو شوك والسلام، بحسب الأمم المتحدة.

وفي أبريل/نيسان، سيطرت عناصر الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين، الواقع على مقربة من أبو شوك، وأجبر الهجوم نحو 400 ألف شخص على الفرار، بحسب بيانات الأمم المتحدة، ما أدى عمليا إلى إفراغ أحد أكبر مخيمات البلاد للنازحين.

وأسفرت الحرب التي تعصف بالسودان منذ إبريل/نيسان 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليونا داخل وخارج البلاد فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة نزوح في العالم.

وخلال الأسبوع الماضي، توفي 63 شخصا على الأقل بسبب سوء التغذية في مدينة الفاشر بينما تشير تقارير إلى أن بعض العائلات باتت تقتات على علف الحيوانات أو بقايا الطعام.

انعدام الأمن الغذائي

ويعاني نحو 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان من انعدام الأمن الغذائي، وفقا للأمم المتحدة.

وعقب زيارة للسودان الأسبوع الماضي، وصف شيلدون يت، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان، الوضع بأنه “كارثة وشيكة”، مضيفا “نحن على وشك حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لجيل كامل من الأطفال”.

وقالت مديرة العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم ووسورنو، “قلقون إزاء التقارير عن وفاة أكثر من 60 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان”.

وأعربت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم ووسورنو، عن “قلق بالغ” إزاء تقارير تفيد بوفاة أكثر من 60 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء سوء التغذية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، خلال أسبوع واحد.

وقالت في تصريحات نقلها المكتب الأممي، إن الوضع الإنساني في الفاشر يتدهور بصورة خطيرة، مشيرة إلى الحاجة الماسة لوقفٍ لإطلاق النار أو هدنة إنسانية عاجلة، بما يتيح إيصال المساعدات الغذائية إلى آلاف المدنيين المحاصرين في المدينة.

“صد هجوم.. و”تحقيق تقدم”

من جانبه، قال الجيش السوداني، إن قواته والقوات المساندة صدت هجوما واسعا شنته الدعم السريع من عدة محاور على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

يأتي ذلك فيما قالت قوات الدعم السريع، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها حققت تقدما ميدانيا في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان مع مقطع فيديو على تلغرام، أنها حققت تقدماً ميدانياً في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، عقب معارك مع قوات الجيش والحركات المتحالفة معه في المدينة أمس الاثنين.

وأوضحت أنها استولت على معدات عسكرية تابعة للجيش السوداني، مشيرة إلى أن قواتها باتت على مقربة من السيطرة على مقر الفرقة السادسة مشاة في المدينة.

هجوم واسع

وقال الجيش السوداني في بيان، إن قواته في الفرقة السادسة مشاة، مدعومة بقوات مساندة، تصدت لهجوم وصفه بالواسع شنته قوات الدعم السريع من عدة محاور على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الفرقة السادسة أن قوات الجيش والمساندة ألحقت خسائر وصفها بالكبيرة في صفوف قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى تدمير 16 مركبة قتالية والاستيلاء على 34 أخرى، بينها مركبات مدرعة.

وقالت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني “تصدينا لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وسقوط 254 قتيلاّ في صفوفها”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوة أحمد حسين، أن المعارك أسفرت عن مقتل 254 من الدعم السريع، بالإضافة إلى تدمير 16 مركبة قتالية والاستيلاء على 34 أخرى من بين أكثر من 500 مركبة استخدمتها قوات الدعم السريع في الهجوم، الذي جاء عبر ثلاثة محاور قتالية.