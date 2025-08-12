الصين تحذر من استخدام رقائق إنفيديا إتش20 الأمريكية

ذكرت بلومبرغ نيوز في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصينية حثت الشركات المحلية على تجنب استخدام معالجات إتش 20 التي تنتجها شركة إنفيديا، خاصة للأغراض المرتبطة بالحكومة، في خطوة قد تعيق جهود الشركة لإنعاش مبيعاتها المتراجعة في الصين.

وأضاف التقرير أن السلطات أرسلت إخطارات إلى مجموعة من الشركات تثنيها عن استخدام أشباه الموصلات تلك التي تعد أقل تقدما، مع تضمن التوجيهات موقفا قويا بشكل خاص ضد استخدام الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة رقائق إتش 20 من إنفيديا في أي عمل مرتبط بالحكومة أو الأمن القومي.

وأوضحت إنفيديا في بيان، اليوم الثلاثاء، أن رقائق إتش 20 “ليست منتجا مخصصا للأغراض العسكرية أو البنية التحتية الحكومية”.

وأضاف البيان “لدى الصين إمدادات كافية من الرقائق المحلية لتلبية احتياجاتها. ولم تعتمد مطلقا على الرقائق الأمريكية في العمليات الحكومية ولن تفعل ذلك، مثلما تفعل الحكومة الأمريكية الشيء ذاته مع الرقائق الصينية”.

لا أبواب خلفية

ورفعت واشنطن الشهر الماضي حظرا عن بيع رقائق إتش 20 في الصين، وهي الآن أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تقدما التي يُسمح لإنفيديا ببيعها هناك.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير في وسائل إعلام رسمية صينية تتعلق بمخاوف أمنية حيال استخدام رقائق إتش 20.

وأكدت إنفيديا أن منتجاتها لا تحتوي على “أبواب خلفية” تسمح بالوصول أو التحكم عن بعد.

ويأتي هذا القرار بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه قد يسمح لشركة إنفيديا ببيع نسخة مصغرة من رقائق الجيل القادم لوحدات معالجة الرسومات المتقدمة (بلاكويل) للصين، على الرغم من المخاوف البالغة في واشنطن من أن الصين قد تسخر قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية لتعزيز قدراتها العسكرية.

وعبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية للحفاظ على استقرار سلسلة توريد الرقائق العالمية وسلاسة عملها.

وأكدت إدارة ترامب الأسبوع الماضي إبرام صفقة غير مسبوقة مع شركتي إنفيديا وإيه إم دي لمنح الحكومة الأمريكية 15% من عائدات مبيعات بعض الرقائق المتقدمة في الصين.