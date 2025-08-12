المقررة الأممية لحقوق الإنسان للجزيرة مباشر: الاعتراف الإسرائيلي بقتل صحفيي الجزيرة وقاحة (فيديو)

وصفت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، ايرين خان، عبر قناة الجزيرة مباشر، الاعتراف الإسرائيلي بمسؤولية قتل صحفيي الجزيرة بأنه تصرف وقح وغير مقبول.

وأكدت أن إسرائيل تتباهى بهذا الفعل لأنها تدرك أن العالم لم يتحرك بشكل كافٍ للرد على هذه الجرائم، ما دفعها للاعتقاد بأنها قادرة على ارتكاب أي شيء دون عقاب.

وقالت المقررة الأممية إن على المجتمع الدولي الاستمرار في الضغط على إسرائيل وحلفائها، خصوصًا الدول القوية التي تقدم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، لوقف هذه الانتهاكات.

وأضافت أن استهداف الصحفيين ليس في مصلحة إسرائيل، خاصة وأن الرأي العام الدولي بدأ يتجه ضدها بسبب هذه الانتهاكات.

وأعربت عن أملها في تحقيق العدالة للصحفيين الذين استُهدفوا، مشددة على أن عمل الصحفيين أساسي لفضح معاناة سكان غزة ونقل الحقيقة إلى العالم.

وأوضحت أن إسرائيل تستهدف كل من يحاول كشف الحقيقة، معتبرة أن قتل صحفيي الجزيرة محاولة لإسكات صوت الحقيقة في غزة، لكن وجود صحفيين شجعان وعازمين سيضمن استمرار كشف الحقائق مهما كانت المخاطر والتحديات.

عمدت إسرائيل منذ بداية الحرب في قطاع غزة إلى استهداف الصحفيين وتهديدهم في محاولة لإسكات صوتهم ودورهم في نقل الحقائق والفضائع التي تُرتكب في القطاع.

مساء الأحد، انضم مراسلا الجزيرة، أنس الشريف ومحمد قريقع، إلى قائمة 236 صحفيًا قتلتهم إسرائيل خلال حربها الوحشية على قطاع غزة، بعدما قصفت خيمة طاقم الجزيرة في محيط مجمع الشفاء الطبي.