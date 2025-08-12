دراسة: أعراض الذئبة الحمراء قد تتحسن مع التقدم في العمر

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أعراض مرض الذئبة الحمراء تتحسن مع تقدم العمر بسبب تراجع نشاط النظام المناعي للجسم بشكل طبيعي.

وتعتبر الذئبة الحمراء من أشهر الأمراض المناعية، وتحدث عندما تبدأ بروتينات معينة تابعة للنظام المناعي تعرف باسم الإنترفيرونات بمهاجمة أنسجة وأعضاء الجسم بشكل خاطئ، مما يؤثر في جميع الوظائف الحيوية، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والكلى.

ولكن الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو الأمريكية توصلت إلى أن أعراض الذئبة الحمراء قد تبدأ التحسن بشكل مفاجئ مع تقدم العمر، وأن بعض المرضى تتحسن حالتهم الصحية مع بلوغهم سن الستينيات أو السبعينيات.

الدراسة قارنت البيانات المناعية بين 287 مريضًا بالذئبة و928 شخصًا سليمًا، ووجدت أن الاصطفاء الجيني لعيّنة المرضى بُعيد سنّ منتصف العمر يؤدي إلى انخفاض نشاط الالتهاب بمرور الوقت.

تبدأ الانخفاض مع تقدم السن

وقالت الباحثة سارة باتيرسون، الأستاذة المساعدة في الأمراض الروماتيزمية بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، إنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لمرضى الذئبة الحمراء في مراحل العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر بسبب ظهور أعراض حادة للمرض في تلك المراحل العمرية.

وأضافت أنه “إذا تجاوز المرضى تلك العقود المحفوفة بالأخطار من أعمارهم، فإن حالتهم الصحية قد تتحسن أحيانا بعد ذلك بشكل كبير”.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Science Translational Medicine، فحص الباحثون عينات دم لمرضى الذئبة الحمراء في مراحل عمرية مختلفة، فوجدوا أن تقدم السن يؤثر في نشاط جينات معينة مرتبطة بالجهاز المناعي للجسم، مما يؤدي إلى تقليل مستويات الإنترفيرونات وغيرها من البروتينات التي تحفز الالتهابات في مختلف أجزاء الجسم.

وقالت باتيرسون في تصريحات للموقع الإلكتروني “سايتيك ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية: “لقد أثبتت الدراسة أن الجينات والبروتينات المرتبطة بالالتهابات ترتفع تدريجيا مع تقدم العمر لدى الأصحاء، ولكن في حالة مرضى الذئبة الحمراء، فإنها تكون مرتفعة بشكل غير طبيعي في منتصف العمر، ثم تبدأ الانخفاض مع تقدم السن”.