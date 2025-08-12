في يوم ميلاد ابنها.. مادونا توجه نداء إلى بابا الفاتيكان بشأن غزة (فيديو)

وجهت المغنية العالمية مادونا رسالة مباشرة إلى بابا الفاتيكان، ناشدته فيها التوجه إلى قطاع غزة وفتح أبواب الإنسانية لإنقاذ الأطفال الذين يعانون وسط الحرب الجارية هناك.

وكتبت مادونا، الاثنين، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام الذي يتابعها عليه أكثر من 20 مليون شخص “أيها الأب الأقدس، أرجوك أن تذهب إلى غزة، وأن تنير دروب أطفالها قبل فوات الأوان. كأم، لا أطيق رؤية معاناتهم. أطفال العالم ملك للجميع. أنت الوحيد من بيننا الذي لا يُمنع من الدخول. نحتاج إلى فتح أبواب الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء. لم يعد هناك وقت. أرجوك قل لي إنك ستذهب. مع حبي. مادونا”

وإلى جانب الصورة كتبت مادونا “السياسة لا تُحدث تغييرا. الوعي وحده هو القادر على ذلك. لذلك، أخاطب رجلا من رجال الله. اليوم عيد ميلاد ابني روكو. أشعر أن أفضل هدية يمكنني تقديمها له كأم هي أن أطلب من الجميع بذل قصارى جهدهم للمساعدة في إنقاذ الأطفال الأبرياء العالقين في مرمى النيران في غزة”.

وأضافت “أنا لا أشير بأصابع الاتهام، ولا ألقي باللوم، ولا أتحيز إلى أي طرف. الجميع يعاني، بمن فيهم أمهات الرهائن. أدعو الله أن يُطلَق سراحهن أيضا. أنا فقط أحاول بذل قصارى جهدي لحماية هؤلاء الأطفال من الموت جوعا”.

وفي ختام المنشور كتبت “إذا كنت ترغب في المساعدة، يُرجى الانضمام إليَّ في التبرع للمنظمات التالية”، وأرفقت منشورها بروابط لجمعيات خيرية لدعم الأطفال في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم عشرات الأطفال.