مجنونة وغير قادرة على تسيير البلاد.. لابيد يفضح الفوضى داخل حكومة نتنياهو

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما حادا على حكومة نتنياهو، منتقدا الطريقة التي تدار بها البلاد، مشيرًا إلى الخلافات المحتدمة بين أعضائها والطريقة التي يتم بها تسيير جيش الاحتلال.

وأشار زعيم المعارضة يائير لابيد، إلى النزاع بين رئيس الأركان إيال زامير ووزير الدفاع في جيش الاحتلال يسرائيل كاتس حول التعيينات في مناصب العميد في الجيش.

בממשלה המטורפת הזו אפילו אירוע בסיסי כמו מינוי קצינים בצה״ל לא עובר בלי הדלפות, מריבות, השמצות והודעות ליליות. ככה לא מנהלים מדינה, ככה לא מובילים צבא. pic.twitter.com/KZe0xwSfJR — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 11, 2025

وقال لابيد على حسابه على منصة إكس: “في هذه الحكومة المجنونة، حتى حدث بسيط كتعيين ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمر دون تسريبات ومشاحنات وتشهير وإعلانات ليلية، ليست هذه هي الطريقة التي تُدار بها الدولة، وليست هذه هي الطريقة التي تقود بها الجيش”.

صلاحيات تعيين الرتب العسكرية

من جهتها قالت وكالة البث الإسرائيلية، أن الساحة الأمنية في إسرائيل، شهدت مساء الاثنين مواجهة علنية بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، بعد أن أجرى الأخير جلسة لتعيين ضباط برتبة عميد دون تنسيق مسبق مع ديوان الوزير.

كاتس أعلن أنه لن يصادق على التعيينات التي تمت بلورتها، مشددًا على أن الإجراء خالف العرف القائم بوجوب التنسيق المسبق بين الجانبين، وأضاف أن رئيس الأركان “سيُطلب منه التنسيق لاحقًا قبل مناقشة أي تعيينات جديدة”.

من جانبه، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا أكد فيه أن رئيس الأركان هو “السلطة الوحيدة المخولة بتعيين قادة برتبة عقيد وما فوق”، موضحًا أن الاجتماع كان مُخططًا سلفًا ويهدف إلى ترقية قادة ميدانيين قادوا عمليات قتالية منذ اندلاع حرب “السيوف الحديدية”، بينهم قادة ألوية بارزون.

ومن المقرر أن تدخل التعيينات حيز التنفيذ خلال العام، مع تولي بعض الضباط مناصب إضافية أفقية ضمن رتبة عميد.

الخلاف بين نتنياهو وزامير

تأتي المستجدات لتؤكد ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، قبل أيام المواجهة الحادة بين، نتنياهو وبين رئيس الأركان إيال زامير، حيث “طلب نتنياهو من الأخير تعديل خطة احتلال غزة وتقديمها من جديد، إضافة إلى مطالبته بعدم التهديد بالاستقالة عبر وسائل الإعلام، مشددا على أنه لن يقبل بذلك”.

وخلال الاجتماع، لم يؤكد زامير أو ينفِ ما إذا كان سينفذ قرار الحكومة بشأن احتلال غزة، وبحسب ما نقلته هيئة البث، رأى زامير أن “توجه الحكومة نحو احتلال غزة يُعَد ‘فخا في القطاع’، وطلب من نتنياهو التوقف عن مهاجمته وعن تسريب الأخبار ضده.