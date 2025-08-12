“معركة الأنا”.. الكشف عن تفاصيل مواجهة حادة بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن زيادة حدة التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بعد أن ذكرت أن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس رفض السماح لرئيس الأركان، إيال زامير، بلقاء الوزير للتصديق على سلسلة تعيينات عليا في الجيش، رغم وجود موعد سابق للاجتماع.

وأوضحت الهيئة أن المواجهة الأخيرة بين كاتس وزامير تبدو في ظاهرها خلافا بشأن تعيين ضباط كبار، لكن حقيقتها تتعلق بـ”صراع على السيطرة على الجيش”.

وبحسب تصريحات منسوبة إلى مكتب وزير الدفاع، فقد جرى إبلاغ زامير سلفا بانشغال كاتس، لكنه أصر على محاولة مقابلته، بينما نقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي استغرابه منع اللقاء، مشيرة إلى أن الأمر تم رغم التنسيق السابق.

أزمة تعيينات وسط حرب غزة

ويأتي الخلاف في ظل أزمة أوسع يعيشها الجيش الإسرائيلي مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

وكانت الأزمة قد اشتعلت بعدما علَّق كاتس عملية مناقشة التعيينات الجديدة، موجها انتقادات لرئيس الأركان لعقده اجتماعا بحث فيه أسماء المرشحين لشغل مناصب حساسة دون تنسيق مع الوزير.

وفي خطوة تصعيدية، أصدر زامير بيانا أكد فيه أن الاجتماع كان محددا سلفا، وركز على مناصب ميدانية يتنافس عليها قادة ألوية المشاة المشاركون في الحرب، مؤكدا أن ذلك يتماشى مع القواعد، ويهدف إلى تمكين القادة وعائلاتهم من عمليات تبديل منظمة.

وشدد رئيس الأركان على أنه “السلطة الوحيدة -بموجب القوانين- التي تعيّن القادة برتبة عقيد فما فوق”، موضحا أن الوزير يملك فقط صلاحية التصديق أو الرفض بعد عرض التعيينات عليه.

“معركة الأنا” وتاريخ من الخلافات

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية هذا الخلاف بأنه “معركة أنا” بين مكتبَي الوزير ورئيس الأركان، لافتة إلى أن التعيينات لن تُنشر قبل تصديق كاتس.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش إن الوزير يضع عراقيل أمام التعيينات، مشيرة إلى أنه استخدم أسلوبا مشابها مع رئيس الأركان السابق، هرتسي هليفي، قبل استقالته.

ورد مكتب كاتس ببيان، أكد فيه أن اجتماع التعيينات جرى “خلافا لتوجيهات وزير الجيش ومن دون موافقة سابقة”، معلنا أنه لن يناقش أو يصدّق على الأسماء المطروحة، وأن أي تعيينات مستقبلية يجب تنسيقها معه أولا.