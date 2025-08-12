مقاومو القسام يستهدفون دبابة إسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف التاندوم و”الياسين 105″

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة إسرائيلية وجرافتين عسكريتين من نوع “D9” بقذائف “التاندوم” و”الياسين 105″.

وقالت في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف دبابة ميركفاه صهيونية وجرافتين عسكريتين من نوع “D9” بقذائف “التاندوم” و”الياسين 105″ في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 25-07-2025″.

سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال

وفي بيان آخر ذكرت القسام، أن مقاتليها “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة الياسين 105، داخل بيارة الحاج عادل الشوا في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 16-07-2025”.

وأمس الاثنين، أعلنت كتائب القسام، تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى قتل وإصابة عسكريين في عدة مناطق بقطاع غزة.

وقالت القسام إن العمليات شملت قصف مواقع قيادة وسيطرة بقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى، إلى جانب قنص جنديين إسرائيليين، في إطار ردها على حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأفادت القسام في منشور على تليغرام أن مقاتليها قصفوا، موقع قيادة وسيطرة للعدو على تلّة الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

“معركة طوفان الأقصى”

وقال البيان إنه “ضمن معركة طوفان الأقصى.. تمكن مجاهدو القسام من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسامية وأوقعوهما بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرق مدينة غزة”.

وقالت كتائب القسام: “يأتي ذلك في إطار معركة طوفان الأقصى.. وردًّا على مجازر العدو الصهيوني بحق المدنيين في غزة الصابرة والضفة الثائرة”.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول منشورات القسام، وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، ورقابة على الحصيلة الحقيقية لعدد القتلى في صفوفها.