نعيش على الماء ونسينا الشبع.. “ديما” تكشف معاناة أطفال غزة مع حرب التجويع (فيديو)

“نعيش على الماء فقط، محرومون من أبسط حقوقنا في الطعام”، بهذه الكلمات اختصرت الطفلة الفلسطينية “ديما” المشهد الإنساني الكارثي في قطاع غزة، في حديثها مع مراسل الجزيرة مباشر.

ديما، التي لم تنل “هندسة الجوع” من ملامحها الجميلة، قالت إنّها وعائلتها لا يستطيعون توفير حتى كيلوغرام واحد من الطحين الذي يبلغ ثمنه ثلاثين شيكلًا، معتبرة أن الأمر “أصبح حلمًا بعيد المنال لا نملك حقه”.

الوضع العام في القطاع، والمجاعة التي تجتاحه، لم تترك أحدًا إلا وأثرت فيه، حتى إنّ ديما باتت لا تتذكر آخر مرة شعرت فيها بالشبع، سوى الماء الذي تشربه هي وأفراد عائلتها لسد جوعهم ولو قليلًا.

وببراءة يختلط فيها الألم بالأمل، قالت الطفلة ديما إنها تحلم بوجبة دسمة من اللحم أو الدجاج، فقد مرّ أسبوعان كاملان دون أن يدخل الطعام جوفها.

وختمت ديما حديثها برسالة موجعة إلى أطفال العالم: “نحن نعيش في قسوة شديدة، بلا طعام، بلا مدارس، لا نستطيع اللعب كبقية الأطفال، ولا لقاء أصدقائنا بسبب هذا الوضع القاسي”.