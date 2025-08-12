وزيرة خارجية بوليفيا: اغتيال صحفيي الجزيرة في غزة جريمة قتل متعمدة (فيديو)

اتهمت وزيرة خارجية بوليفيا، سيليندا سوسا، إسرائيل بارتكاب جريمة قتل متعمدة بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن اغتيال صحفيي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع وزميلين آخرين “عمل مقزز وفظيع” يمثل “قتلا عمدا واضحا” بحق من ينقلون إلى العالم معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أعربت سوسا عن تضامن بلادها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن بوليفيا كانت على الدوام داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة لما وصفتها بـ”الإبادة الجماعية” التي تنفذها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“سلوك لم يشهده التاريخ الإنساني”

وقالت الوزيرة إن الصحفيين في غزة يقومون بدور مهم في إيصال الحقيقة إلى العالم، وهو ما دفع إسرائيل -بحسب تعبيرها- إلى معاقبتهم وقتلهم، مضيفة أن “الجوع يقتل الفلسطينيين كما تقتلهم القنابل والرصاص”، وأن حرمان السكان من الغذاء والدواء والماء “سلوك لم يشهد له التاريخ الإنساني مثيلا”.

وأكدت سوسا أن بوليفيا، إلى جانب دول في أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا، اتخذت خطوات عملية لدعم الفلسطينيين، من بينها توقيع بيانات مشتركة وعقد مؤتمرات خاصة والمشاركة في تحركات قانونية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب وجرائم الإبادة.

وانتقدت الوزيرة موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، واصفة إياه بـ”المؤسف والمتماهي مع سياسات التطهير العرقي”، معتبرة أن واشنطن تمارس ضغوطا على الهيئات القضائية الدولية لإعاقة إجراءات محاسبة إسرائيل.

وأكدت أن هذه الضغوط لن تثني بوليفيا وحلفاءها عن الاستمرار في العمل القانوني والسياسي لضمان حق الشعب الفلسطيني في الحياة ووقف العدوان.

واختتمت سوسا تصريحاتها بالتشديد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك فرض العقوبات وقطع العلاقات، لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة، محذرة من أن الصمت سيجعل العالم شريكا في هذه الانتهاكات.