24 دولة توجه نداء إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن غزة

حذر وزراء خارجية 24 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي من أن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات “لا يمكن تصورها”، مؤكدين أن المجاعة تتكشف أمام أنظار العالم، وأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف حالة الجوع.

وأوضح بيان مشترك صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وآيسلندا وإيرلندا واليابان وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، أن القيود الجديدة المفروضة على تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تدفع العديد منها إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت قريب، الأمر الذي سيزيد من تدهور الوضع الإنساني.

ودعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى منح تصاريح لجميع شحنات المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، ورفع العوائق أمام عمل الفاعلين الإنسانيين الأساسيين، واتخاذ خطوات فورية ودائمة وملموسة لتسهيل وصول آمن وواسع النطاق للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين.

فتح جميع المعابر والمسارات

وشدد البيان على ضرورة فتح جميع المعابر والمسارات لإدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الغذائية والمأوى والوقود والمياه النظيفة والأدوية والمعدات الطبية، مؤكدا أنه يجب عدم استخدام القوة المميتة في مواقع توزيع المساعدات، ووجوب حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والطواقم الطبية.

جهود وقف إطلاق النار

كما أعرب الموقعون عن امتنانهم للولايات المتحدة وقطر ومصر على جهودها الرامية إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار والسعي لتحقيق السلام، مؤكدين الحاجة إلى هدنة تضع حدا للحرب، وتفضي إلى الإفراج عن “الرهائن”، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة برا دون عوائق.