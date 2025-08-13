الأردن يعلق على تصريحات نتنياهو بشأن “رؤية إسرائيل الكبرى”

أعلن الأردن، الأربعاء، عن رفضه الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول “رؤية إسرائيل الكبرى”، معتبرا أنها “تشكل تهديدا مباشرا لسيادة الدول العربية” وتعد “تصعيدا استفزازيا خطيرا ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

وأكدت الوزارة أن المملكة “ترفض بشكل مطلق التصريحات التحريضية الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين”، مشددة على أن “هذه الأوهام العبثية لن تؤثر على الأردن والدول العربية ولن تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.

وأوضحت الخارجية الأردنية أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تعكس “الأزمة السياسية التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية وعزلتها المتزايدة دوليا نتيجة استمرار العدوان على غزة والضفة الغربية المحتلتين”.

ووصفت الوزارة هذه الادعاءات بـ”أوهام متطرفي الحكومة الإسرائيلية” التي تساهم في “إدامة دورات العنف والصراع في المنطقة”، مؤكدة على ضرورة “اتخاذ موقف دولي واضح يدين هذه التصريحات ويحذر من تبعاتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي ويدعو إلى محاسبة مطلقيها”.

كما دعت وزارة الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري لوقف جميع الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في مقابلة أجراها مع قناة “i24” العبرية مساء الثلاثاء، بأنه “مرتبط بشكل عميق برؤية إسرائيل الكبرى” التي تقوم على “التوسع وضم مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين”، واصفا نفسه بأنه “في مهمة تاريخية وروحية لخدمة الشعب اليهودي”.

ومصطلح “إسرائيل الكبرى” يشير إلى فكرة أو مشروع سياسي – أيديولوجي يتبناه تيار صهيوني قومي متشدد، يقوم على توسيع حدود دولة إسرائيل الحالية لتشمل أراضي أوسع بكثير من حدودها المعترف بها دوليًا.

وتشمل هذه “الرؤية” بحسب المزاعم الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.