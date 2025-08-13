جريمة جديدة.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سوقا ليليا في حي الشيخ رضوان (فيديو)

ارتقى ثلاثة شهداء فلسطينيين في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سوقًا ليليًا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

تحوّل السوق المكتظ بالمدنيين إلى ساحة دماء بعد استهدافه بصاروخ إسرائيلي مباشر من طائرة مسيرة.

ووصف شهود عيان للجزيرة مباشر ما جرى بأنه مجزرة، حيث سقط العديد من الأطفال والنساء والشيوخ جراء القصف، وسط بقايا الطعام الذي كانوا يتناولونه.

قال أحد المتواجدين: “هذا سوق شارع الجلاء، مليء بالناس؛ أطفال، شيوخ، نساء، بنات صغار… ضربة واحدة قتلت وأصابت العشرات. والله حرام عليهم”، مضيفًا أن معظم الضحايا أطفال نُقلوا على الأكتاف بسبب النقص الحاد في سيارات الإسعاف نتيجة أزمة الوقود.

وأكد شهود أن المكان كان يعج بالمشترين، لكن الاحتلال لم يراعِ وجود الأطفال والنساء، مستهدفًا تجمعًا بشريًا كبيرًا، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات خطيرة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 61,602 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حين بلغ عدد المصابين 154,088 مصابًا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وسط صعوبة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

كما بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/آذار الماضي، عقب خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 10,078 شهيدًا و42,047 مصابًا.

أما حصيلة ضحايا استهداف منتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية فبلغت 31 شهيدًا و388 مصابًا، ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” منذ بدء العدوان إلى 1,838 شهيدًا و13,409 مصابين.