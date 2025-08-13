جنوب السودان ترد على تقارير بشأن إعادة توطين فلسطينيين من غزة داخل أراضيها

أصدرت وزارة الخارجية في جمهورية جنوب السودان، اليوم الأربعاء، بيانا نفت فيه صحة تقارير إعلامية زعمت أن الحكومة تدرس مع إسرائيل خططا لإعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة داخل أراضيها.

وقالت الوزارة في بيانها “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان”، مؤكدة أن الموقف الرسمي ثابت في احترام سيادة الدول ورفض الانخراط في أي ترتيبات لم يتم التوافق عليها عبر قنواتها الدبلوماسية.

وحثت الخارجية وسائل الإعلام المحلية والدولية على “التأكد والتحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية قبل النشر”، دون الإشارة إلى أسماء أو جهات بعينها من بين وسائل الإعلام التي نشرت هذه الأنباء.

🟥 Statement Refuting Plans to Resettle Palestinian Nationals in South Sudan 📄 pic.twitter.com/VO4epP8bPr — South Sudan Government (@SouthSudanGov) August 13, 2025

ويأتي النفي الرسمي بعد تداول تقارير صحفية عن أن شركة “بوسطن كونسلتنج جروب” الاستشارية الأمريكية أعدت دراسة سرية بتكليف من رجال أعمال إسرائيليين لبحث سيناريوهات نقل سكان غزة إلى دول عربية عدة، من بينها جنوب السودان، وذلك في إطار ما تصفه إسرائيل بـ”الهجرة الطوعية” للفلسطينيين، وهي المساعي التي يرفضها الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي بوصفها تهجيرا قسريا.

وبحسب ما نقلته “أسوشيتد برس” عن 6 مصادر مطلعة، فإن إسرائيل أجرت محادثات مع مسؤولين في جوبا لبحث إمكانية استقبال فلسطينيين من غزة، ضمن خطة أوسع لتهجير السكان من القطاع.

ولم تتضح –بحسب “أسوشيتد برس”– درجة تقدم هذه المحادثات، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطته تأتي استكمالا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة توطين جزء كبير من سكان غزة.