حماس تدعو لمسيرات غضب عالمية رفضا للحصار والعدوان على غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، الشعوب العربية والإسلامية و”أحرار العالم” إلى مواصلة الحراك الجماهيري رفضا لما وصفته بـ”العدوان والإبادة والتجويع” الذي يتعرض له أكثر من مليوني فلسطيني محاصر في قطاع غزة.

وطالبت الحركة بتنظيم مسيرات غضب عالمية أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة (15 و16 و17 أغسطس/آب) للضغط باتجاه وقف الهجمات الإسرائيلية وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

وقالت الحركة، في بيان إن “الفعاليات المرتقبة ستتزامن مع دعوات للتضامن الواسع مع مراسلي قناة الجزيرة الشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع، وزملائهما من الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفهم الاحتلال أثناء أداء واجبهم المهني في نقل الحقيقة”، داعية إلى التنديد بما وصفته بـ”جرائم الاحتلال بحق الصحافة الفلسطينية”.

وأكدت (حماس) أن تصعيد الحراك الجماهيري في المدن والعواصم والساحات حول العالم خلال هذه الأيام الثلاثة يهدف إلى “فضح جرائم الإبادة والتجويع، ورفض الدعم الأمريكي المقدم للاحتلال، وكسر الصمت الدولي”، حيال ما يجري في غزة.

ودعت إلى المشاركة في المسيرات أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية، إضافة إلى سفارات “كل الدول الداعمة للاحتلال”.

وشدد البيان على ضرورة “تفعيل كل وسائل الضغط الشعبي والطلابي والنقابي من أجل فتح المعابر فورا وإدخال الدواء والماء والغذاء وكل المساعدات الإغاثية”، مشيرا إلى أن هذه التحركات ينبغي أن تكون “صوتا عالميا موحدا ضد القتل والقصف والإبادة والتجويع، وخطوة نحو وقف العدوان وفك الحصار”.

وجاءت هذه الدعوة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ووسط تحذيرات أممية ودولية من كارثة إنسانية متفاقمة بسبب نقص الإمدادات الطبية والغذائية، واستمرار إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية.