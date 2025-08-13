حماس توجه رسالة للدول العربية ردا على “رؤية إسرائيل الكبرى”

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي أكد فيها ارتباطه بما وصفه بـ”رؤية إسرائيل الكبرى” القائمة على السيطرة على أراض عربية في مصر والأردن وسوريا وغيرها، معتبرة أن هذه التصريحات تكشف “خطر الكيان الفاشي على جميع دول وشعوب المنطقة”.

وقالت الحركة، في بيان لها الأربعاء، إن تصريحات نتنياهو تمثل “تجسيدا لحالة الجنون والهذيان التي تحكم سلوكه مع الزمرة المتطرفة الحاكمة”، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتقاطع مع ما وصفته بـ”حرب الإبادة والتجويع الوحشية” التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وسعيه لتوسيع عدوانه إلى دول أخرى في المنطقة.

موقف عربي واضح

ودعت حماس إلى موقف عربي واضح يبدأ بخطوات عملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها قطع العلاقات وسحب السفراء من تل أبيب، ووقف جميع أشكال التطبيع، والتوحد خلف خيار مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته التوسعية.

كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات و”لجم نتنياهو وحكومته” ووقف حربهم على المدنيين في غزة، معتبرة أن “طموحاته التوسعية” تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

رؤية إسرائيل الكبرى

وتأتي هذه المواقف بعد مقابلة أجراها نتنياهو، مساء الثلاثاء، مع قناة “أي 24” الإسرائيلية، أعلن فيها أنه “مرتبط بشكل عميق برؤية إسرائيل الكبرى” التي تقوم على التوسع وضم مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين، واصفا نفسه بأنه في “مهمة تاريخية وروحية لخدمة الشعب اليهودي”.

ويشير مصطلح “إسرائيل الكبرى” إلى مشروع سياسي–أيديولوجي يتبناه التيار الصهيوني القومي المتشدد، يقوم على توسيع حدود إسرائيل لتشمل أراضي أوسع بكثير من حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، وفق المزاعم الإسرائيلية.