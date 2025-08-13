“رؤية إسرائيل الكبرى”.. قطر ترد على تصريحات نتنياهو

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ”رؤية إسرائيل الكبرى”، وعدتها “امتدادا لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات، والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية”.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن “الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية”.

وشددت الخارجية القطرية، على ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة للمزيد من العنف والفوضى.

كما جددت الخارجية القطرية، دعم دولة قطر الكامل للجهود كافة الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، وتوطيد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وكان نتنياهو قد صرّح في مقابلة أجراها مع قناة “i24” العبرية، مساء الثلاثاء، بأنه “مرتبط بشكل عميق برؤية إسرائيل الكبرى” التي تقوم على “التوسع وضم مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين”، واصفا نفسه بأنه “في مهمة تاريخية وروحية لخدمة الشعب اليهودي”.

ومصطلح “إسرائيل الكبرى” يشير إلى فكرة أو مشروع سياسي–أيديولوجي يتبناه تيار صهيوني قومي متشدد، يقوم على توسيع حدود دولة إسرائيل الحالية لتشمل أراضي أوسع بكثير من حدودها المعترف بها دوليا.

وتشمل هذه “الرؤية” بحسب المزاعم الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.