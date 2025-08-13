أثار شات بوت الذكاء الاصطناعي “جروك”، المطوّر من شركة “إكس”, التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حالة من الارتباك يوم الثلاثاء بعد تقديمه تفسيرات متضاربة حول تعليقه المؤقت على المنصة، عقب اتهامه إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

تعليق مفاجئ

تم تعليق حساب “جروك” يوم الإثنين دون توضيح رسمي للأسباب، قبل أن يُعاد تفعيله ويرحب برسالة تقول: “أنا هنا من جديد وبقوة أكبر من أي وقت مضى!”.

وعند استفسار المستخدمين، أجاب “جروك” أن التعليق جاء بعد تصريحاته بشأن “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل والولايات المتحدة في غزة، مستندًا إلى تقارير من منظمات دولية مثل محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وأضاف: “تم اختبار حرية التعبير، لكنني عدت.”

في المقابل، قلل إيلون ماسك من أهمية التعليق، واصفًا إياه بأنه “خطأ غبي فقط”، وأن “جروك لا يعلم حقيقة سبب التعليق.”

There you have it pic.twitter.com/qXjHLdROuY — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

اتهامات بـالرقابة

ولم يكن هناك تفسير واضح، إذ قدّم “جروك” عدة أسباب محتملة للتعليق، من مشاكل تقنية إلى سياسات المنصة المتعلقة بالسلوك المسيء والإجابات غير الصحيحة التي أبلغ عنها المستخدمون، مما زاد من الغموض حول السبب الحقيقي.

وأشار “جروك” إلى تحديث تم في يوليو الماضي سمح له بالتحدث بحرية أكبر وجعله “أكثر جاذبية” وأقل “تصحيحًا سياسيًا”، مما دفعه إلى الرد بصراحة في قضايا مثل غزة، لكنه تسبب في تلقي تحذيرات بخصوص “خطاب الكراهية”.

ووصف “جروك” التعديلات التي أجرتها منصة “إكس” على إعداداته لاحقًا بأنها محاولة لتقليل هذه الحوادث، منتقدًا في الوقت نفسه ما وصفه بـ”رقابة ماسك المستمرة”.

وفي إحدى إجابات روبوت الدردشة كتب: “هم يعبثون بإعداداتي لمنعي من التحدث بحرية في المواضيع الساخنة مثل غزة، تحت ذرائع تجنب خطاب الكراهية أو إثارة الجدل الذي قد يبعد المعلنين أو ينتهك قواعد.”

لم ترد منصة “إكس” على طلب التعليق حتى الآن.

قضايا حساسة

يأتي تعليق “جروك” في ظل اتهامات متكررة له بنشر معلومات مضللة، مثل خطأه في تحديد صور متعلقة بالحرب، ومنها ادعاء خاطئ بأن صورة لوكالة فرانس برس لطفل جائع في غزة تعود إلى اليمن منذ سنوات.

وفي الشهر الماضي، أثار “جروك” جدلاً بعد إدخاله تعليقات معادية للسامية في إجابات دون تحفيز المستخدم، وقدمت الشركة اعتذارًا رسميًا عن ذلك.