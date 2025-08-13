“زوبعة نارية” تثير الذعر وسط معركة مع حرائق الغابات (شاهد)

شهدت مدينة مويمينتا دا بيرا في البرتغال مشهدا نادرا وخطيرا، بعدما تشكلت “زوبعة نارية” بفعل تغير مفاجئ في اتجاه الرياح، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها لمكافحة سلسلة من حرائق الغابات التي تضرب المنطقة.

وأظهرت مشاهد متداولة على وسائل الإعلام، دوامة من اللهب والدخان ترتفع في السماء لبضع ثوانٍ، ما أثار دهشة وخوف السكان.

تفسير الظاهرة

ووفق مسؤول في قسم الأرصاد الجوية، فإن ظاهرة الزوبعة النارية عادة ما تكون قصيرة الأمد، لا تتجاوز نحو 20 ثانية، وتتعزز فرص تشكلها عند اندلاع حرائق الغابات بالتزامن مع تغير اتجاه الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وتواصل السلطات البرتغالية نشر مزيد من فرق الإطفاء والإنقاذ، في محاولة للسيطرة على الحرائق ومنع امتدادها إلى مناطق مأهولة بالسكان.