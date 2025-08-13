الأخبار|سوريا

شاهد: حرائق غابات واسعة في منطقة فقرو بسهل الغاب السوري

13/8/2025

اندلعت حرائق غابات واسعة في منطقة فقرو بسهل الغاب السوري، على الطريق بين مدينتي حماة واللاذقية.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر أن الحريق اندلعت مساء الثلاثاء، فيما تبذل فرق الإنقاذ والدفاع المدني التابعة لوزارة الكوارث جهودها للمساعدة في إخماد الحرائق، مضيفًا أن الدفاع المدني السوري يواجه صعوبات بسبب وعورة التضاريس.

جهود مستمرة للسيطرة على الحرائق

بدوره، أعلن الدفاع المدني السوري في بيان على موقع “إكس” أن فرقه استجابت لسبعة حرائق حراجية في محافظتي اللاذقية وحماة يوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب، وتمكنت من إطفاء ثلاثة حرائق منها، وما تزال تتعامل مع أربعة حرائق حتى بعد منتصف الليل، مع تعرض أحد الإطفائيين لإصابات رضية نتيجة سقوط صخرة عليه أثناء الاستجابة.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد نقلت في وقت سابق أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتنسيق مع فرق الإطفاء والدفاع المدني والأفواج الحراجية، نفذت عمليات إخماد الحرائق المندلعة في عدة مناطق بريفي اللاذقية وحماة، وتمكنت من إخماد خمسة حرائق والسيطرة عليها بشكل كامل.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السورية

