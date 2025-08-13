شاهد: سجال حاد بين مذيعة الجزيرة مباشر ومسؤول إسرائيلي سابق

شهدت حلقة برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، سجالا بين المذيعة حياة اليماني والمستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية آلون أفيتار بشأن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وتوجهت اليماني خلال النقاش للمسؤول الإسرائيلي السابق قائلة: “تقتلون بالمسيرات، ولا يمكنكم التمييز بين عنصر تسميه أنت حماس وطفل صغير”.

ورد أفيتار مدافعا بانفعال عن جيش الاحتلال: “أنا ما بعرف أي جيش في العالم استخدم الوسائل الاستخباراتية بهذا التمييز”.

ووصفت اليماني صور الدمار والمعاناة الخارجة من غزة بأنها تعيد للأذهان مشاهد معسكرات الاعتقال النازية، قائلة: “أقرب صور نتابعها الآن للصور التي تخرج من قطاع غزة هي ما رأيناها في معسكرات الأوشفيتز والتي رأيناها سابقا في معسكرات تركيز اليهود الذين تعرضوا لأسوأ مذبحة في التاريخ… أنتم تكررون كل ما فُعل باليهود في ذلك الوقت”.

وبعد أن طالب المسؤول الإسرائيلي السابق باستسلام حركة حماس وتسليم الإسرى الإسرائيليين وقبول الشروط الإسرائيلية، ليتوقف العدوان على غزة، قاطعته اليماني واستمرت في طرح الأسئلة حول سياسات الجيش الإسرائيلي قائلة: “ولماذا يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين ومخيم نور شمس ومخيمات طولكرم؟ ولماذا يتم قتل الفلسطينيين في الضفة بشكل متعمد ومتكرر دون أن يكون هناك حركة حماس؟”.

بدوره، رد المسؤول الإسرائيلي أن “الجهود الإسرائيلية (في الضفة) هي من أجل منع أي انتفاضة ثالثة”.