“فلسطين حرة”.. مراقب جوي فرنسي يشعل أزمة مع شركة العال الإسرائيلية

أثارت رسالة مراقب جوي فرنسي إلى قائد طائرة تتبع شركة طيران “العال” الإسرائيلية ردود فعل واسعة.

وكان المراقب الجوي قد قال لقائد الطائرة قبل إقلاعها “فلسطين حرة”.

وانتشر الحديث عن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها العديد من وسائل الإعلام العالمية، مما دفع شركة العال إلى التعبير عن غضبها، إذ وصفت الحادث بأنه “غير مهني وغير لائق”.

وقالت الشركة، في بيان رسمي، إنها تنظر بجدية في الواقعة التي حدثت مساء الاثنين، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية التي تُجري اتصالات مع نظيرتها الفرنسية لمعالجة الأمر.

رد فرنسي

وفي أول رد رسمي من الجانب الفرنسي، أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو أنه طلب فورا فتح تحقيق إداري في الحادث الذي أبلغت عنه “العال”، موضحا أن تحليل التسجيلات أثبت صحة الواقعة.

وكشف الوزير عن تحديد هوية المراقب الجوي المتورط في الحادث، وإيقافه عن العمل وسحب أي إمكانية لممارسته مهامه حتى إشعار آخر، إضافة إلى فتح إجراء تأديبي بحقه، مشددا على أن “العقوبة يجب أن تكون على قدر جسامة الأفعال”.

توقف تجديد تصاريح العمل

لكن الحادث لم يكن الوحيد الذي يمكن أن يمس العلاقات بين باريس وتل أبيب، إذ كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن السلطات الفرنسية أوقفت منذ نحو 6 أشهر تجديد تأشيرات العمل لموظفي أمن شركة “العال” العاملين في باريس.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الخطوة الفرنسية مرتبطة بتصاعد التوترات بين فرنسا وإسرائيل على خلفية شن الأخيرة حربا دموية على قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحراس الأمنيين، الذين يعملون ضمن بعثات دبلوماسية إسرائيلية، كانوا يحصلون سابقا على تصاريح تخولهم الإقامة والعمل بشكل قانوني في فرنسا.

ومع توقف تجديد التأشيرات، يجد بعض هؤلاء أنفسهم مقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، في حين اضطر آخرون إلى العودة إلى إسرائيل أو الحصول على تأشيرات دبلوماسية مؤقتة عبر السفارة الإسرائيلية، مما يمنحهم وضعا مؤقتا لمواصلة إقامتهم.

من جهتها، قالت الخارجية الإسرائيلية إنها تتابع المسألة مع السلطات الفرنسية.