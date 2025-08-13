لحظات مرعبة في بغداد.. إلقاء أطفال من الطابق الرابع وسط حريق هائل (شاهد)
13/8/2025-|آخر تحديث: 04:35 PM (توقيت مكة)
في مشهد يجسد قمة اليأس والشجاعة، وثقت كاميرا هاتف لحظات رعب وقرار صعب لإنقاذ أطفال حاصرهم حريق هائل داخل شقة سكنية في أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد.
وبينما كانت ألسنة اللهب والدخان تندفع بقوة، لم يجد الشخص المحاصر مع الأطفال أي خيار سوى هذه المخاطرة في محاولة أخيرة لإنقاذهم.
لحظات مرعبة لعملية إنقاذ أطفال عبر إلقائهم من شرفة منزل محترق بمجمع سكني في #بغداد#الجزيرة_مباشر #العراق pic.twitter.com/yHCkVPDEBh
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2025
تجمعت الحشود في حالة من الذهول والذعر بعد أن شبت النيران في إحدى الشقق بالطابق الرابع.
وفي لحظة تتوقف فيها الأنفاس، ظهر شخص يلقي بالأطفال واحدًا تلو الآخر من شرفة الشقة المحترقة.
تظهر اللقطات المنتشرة على نطاق واسع، أشخاصًا في الأسفل يمدون أيديهم، محاولين التقاط الأطفال قبل أن يرتطموا بالأرض.
المصدر: الجزيرة مباشر