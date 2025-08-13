الأخبار|العراق

لحظات مرعبة في بغداد.. إلقاء أطفال من الطابق الرابع وسط حريق هائل (شاهد)

وأعلنت الشرطة الوطنية عبر منصة إكس أن "خبراء من الشرطة العلمية والقضائية انتشروا... للتحقيق"، وبحسب المعلومات الأولى التي قدمتها السلطات، اندلع الحريق في الطابق الأول من الملهى الليلي.
صورة أرشيفية
13/8/2025-|آخر تحديث: 04:35 PM (توقيت مكة)

في مشهد يجسد قمة اليأس والشجاعة، وثقت كاميرا هاتف لحظات رعب وقرار صعب لإنقاذ أطفال حاصرهم حريق هائل داخل شقة سكنية في أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد.

وبينما كانت ألسنة اللهب والدخان تندفع بقوة، لم يجد الشخص المحاصر مع الأطفال أي خيار سوى هذه المخاطرة في محاولة أخيرة لإنقاذهم.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

تجمعت الحشود في حالة من الذهول والذعر بعد أن شبت النيران في إحدى الشقق بالطابق الرابع.

وفي لحظة تتوقف فيها الأنفاس، ظهر شخص يلقي بالأطفال واحدًا تلو الآخر من شرفة الشقة المحترقة.

تظهر اللقطات المنتشرة على نطاق واسع، أشخاصًا في الأسفل يمدون أيديهم، محاولين التقاط الأطفال قبل أن يرتطموا بالأرض.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان