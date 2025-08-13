نتنياهو: مرتبط عاطفيا برؤية “إسرائيل الكبرى” ومسؤول عن استمرارها (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جزء حُذف من مقابلة مع قناة أي ٢٤ الإسرائيلية، إنه يشعر بارتباط عاطفي برؤية “إسرائيل الكبرى”، مضيفًا أن الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية تم بتفويض من أجيال من اليهود حلموا بالمجيء إلى هنا، وأجيال أخرى ستأتي من بعده، على حد قوله.

نتنياهو، وبعد أن تسلّم مجسمًا صغيرًا من محاوره بدا أنه يمثل خريطة “إسرائيل الكبرى”، جدد التأكيد على ارتباطه بهذه الرؤية، وأضاف: “جيل والدي كان ينبغي عليه أن يؤسس دولة إسرائيل، أما جيلنا فعليه ضمان استمرارها”، موضحًا أنه هو وعائلته جُنّدوا من أجل هذه المهمة، على حد تعبيره.

خرائط مثيرة للجدل

سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن ظهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر/ أيلول 2024 ، حاملا خريطتين شملت الأولى مناطق تكتسي باللون الأخضر للدول التي تربطها اتفاقات سلام مع إسرائيل، بينما شملت الخريطة الثانية مناطق صبغت باللون الأسود، وضمت إيران وسوريا والعراق واليمن وكذلك لبنان.

ومطلع العام الحالي نشرت حكومة نتنياهو خريطة جديدة لما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، تضمنت المناطق الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن وسوريا ولبنان ودول عربية أخرى.

وأثارت تلك الخطوة ردود فعل غاضبة من دول عربية وإسلامية حيث أصدرت فلسطين والسعودية وقطر والأردن والإمارات بيانات رسمية تدين هذا الإجراء وتعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول والقوانين الدولية.

مصطلح “إسرائيل الكبرى” يشير إلى فكرة أو مشروع سياسي – أيديولوجي يتبناه تيار صهيوني قومي متشدد، يقوم على توسيع حدود دولة إسرائيل الحالية لتشمل أراضي أوسع بكثير من حدودها المعترف بها دوليًا.