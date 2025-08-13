نهاية عصر “كلمات المرور”.. شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع نحو بدائل أكثر أمانا

تسعى كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم إلى ابتكار بدائل وحلول أكثر أمانا لعمليات تسجيل الدخول، في ظل تزايد حوادث اختراق الحسابات وتسرب بيانات المستخدمين.

ويكشف حجم المشكلة ما رصده باحثون من منصة “سايبر نيوز” الإعلامية في يونيو/حزيران الماضي، حين اكتشفوا قاعدة بيانات ضخمة تضم نحو 16 مليار اسم مستخدم وكلمة مرور مسربة من ملفات مخترقة.

هذه الثغرات دفعت شركات التكنولوجيا العملاقة إلى تحرك منسق من خلال تحالف “فيدو” (FIDO Alliance)، الذي يضم “غوغل”، و”مايكروسوفت”، و”آبل”، و”أمازون”، وأخيرا “تيك توك”، ويهدف إلى تعزيز اعتماد تسجيلات دخول من دون كلمة مرور، باستخدام مفاتيح وصول تعتمد على أجهزة مستقلة مثل الهاتف، للمصادقة عبر رقم تعريف شخصي (PIN) أو طرائق “بيومترية” كبصمة الإصبع أو التعرف إلى الوجه.

وقال خبير الأمن السيبراني في شركة “إسيت” (Eset) بنوا غرونيموالد إن “كلمات المرور غالبا ما تكون ضعيفة ومُعاد استخدامها”، موضحا أنه يمكن كشف الكلمات التي تقل عن ثمانية أحرف خلال دقائق أو حتى ثوان باستخدام أساليب الاحتيال، وأضاف أن كلمات المرور كثيرا ما تتعرض لتسريب البيانات، “عندما يُخزنها بشكل سيئ أولئك الذين يُفترض أنهم يحافظون عليها”.

من جانبه، أشار تروي هانت، صاحب موقع “Haveibeenpwned”، إلى أن “مفاتيح الوصول تحمي المستخدم من إعطاء بياناته لمواقع ضارة عن طريق الخطأ”، لكنه لا يعتقد أن ذلك يعني نهاية كلمات المرور، وتابع: “قبل عشر سنوات، سألنا السؤال نفسه، والآن لدينا كلمات مرور أكثر من أي وقت مضى”.

ورغم أن المنصات الكبرى تعزز أمن تسجيل الدخول، ما زالت مواقع كثيرة تعتمد كلمات مرور بسيطة، كما أن الانتقال إلى مفاتيح الوصول يواجه صعوبات، إذ يتطلب إعدادا أوليا، بالإضافة إلى أن إعادة ضبطها في حال نسيان الـ”PIN” أو فقدان الهاتف الموثوق أصعب من استعادة كلمة مرور تقليدية.

وأثار إعلان اثنين من مسؤولي شركة “مايكروسوفت” العملاقة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقرب انتهاء عصر كلمات المرور، اهتماما كبيرا لدى شركات التكنولوجيا الكبرى بالعالم، إذا أكدت “مايكروسوفت” أنها تستعد منذ سنوات لهذه المرحلة، مشيرة إلى تحول متزايد نحو حلول أكثر أمانا بدلا من الاعتماد على كلمات المرور.

وباتت حسابات المستخدمين الجدد منذ مايو/أيار الماضي، توفر تلقائيا خيارات تسجيل دخول متطورة بديلة عن كلمات المرور، ومؤخرا، شدد الموقع الإلكتروني للإدارة الضريبية في فرنسا إجراءاته الأمنية، وألزم المستخدمين بإدخال رمز يُرسل عبر البريد الإلكتروني إضافة إلى كلمة المرور.