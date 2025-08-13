هبوط مفاجئ لمروحية عسكرية وسط محطة سيارات في كربلاء (شاهد)

شهدت مدينة كربلاء، أمس الثلاثاء، حادثة لافتة بعدما اضطرت مروحية تابعة للجيش العراقي إلى الهبوط الاضطراري داخل محطة للسيارات، وسط دهشة الركاب والمواطنين في الموقع.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن الطائرة، وهي إحدى طائرات الحماية التابعة لقيادة طيران الجيش المكلفة بمهام تأمين ومتابعة حركة زوار “أربعينية الإمام الحسين”، واجهت خللا فنيا طارئا أثناء مهمتها، ما استدعى هبوطها في أحد “المواقع الآمنة”.

لحظة هبوط مروحية اضطراريا في محطة للسيارات بمدينة كربلاء ووزارة الدفاع العراقية تعلق#الجزيرة_مباشر #العراق pic.twitter.com/x1f9FvQcfR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2025

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين طاقم المروحية أو المدنيين، مشددة على أن الإجراءات الفنية اللازمة جرى اتخاذها لمعالجة الخلل واستئناف المهام الموكلة للطائرة.