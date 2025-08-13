الأخبار|العراق

هبوط مفاجئ لمروحية عسكرية وسط محطة سيارات في كربلاء (شاهد)

المروحية واجهت خللا فنيا طارئا أثناء مهمتها (غيتي - أرشيفية)
سيد توكل
13/8/2025

شهدت مدينة كربلاء، أمس الثلاثاء، حادثة لافتة بعدما اضطرت مروحية تابعة للجيش العراقي إلى الهبوط الاضطراري داخل محطة للسيارات، وسط دهشة الركاب والمواطنين في الموقع.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن الطائرة، وهي إحدى طائرات الحماية التابعة لقيادة طيران الجيش المكلفة بمهام تأمين ومتابعة حركة زوار “أربعينية الإمام الحسين”، واجهت خللا فنيا طارئا أثناء مهمتها، ما استدعى هبوطها في أحد “المواقع الآمنة”.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين طاقم المروحية أو المدنيين، مشددة على أن الإجراءات الفنية اللازمة جرى اتخاذها لمعالجة الخلل واستئناف المهام الموكلة للطائرة.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان