71 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر الثلاثاء (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، إلى 71 شهيدا جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه تجمعات مدنيين ومناطق سكنية في أنحاء متفرقة من القطاع، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر نقلا عن مصادر طبية.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين في محيط شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 25 آخرين، إضافة إلى قصف شقة سكنية في منطقة الصحابة وسط المدينة.

كما أفادت المصادر بوصول 10 شهداء من وسط القطاع إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، في حين استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف استهدف مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، أطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من المواطنين من منتظري المساعدات في محور زيكيم، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عدد آخر.

كما أسفر استهداف مجموعة من المدنيين قرب صالة اليازجي وبركة الشيخ رضوان عن شهداء وجرحى.

فيما يلي بيان توزيع الشهداء وفقا للمناطق:

شمالي القطاع – محور زيكيم:

شهيدان وعدد من الجرحى من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال.

مدينة غزة – حي الصبرة:

4 شهداء و25 مصابا في قصف استهدف تجمعا للمواطنين.

مدينة غزة – منطقة الصحابة:

شهداء ومصابون في قصف شقة سكنية.

مدينة غزة – الشيخ رضوان:

شهداء ومصابون باستهداف قرب صالة اليازجي وبركة الشيخ رضوان.

وسط القطاع – دير البلح:

10 شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

حصيلة شاملة منذ بدء الحرب

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 61599 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين بلغ عدد المصابين 154088 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وسط صعوبة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

كما بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/آذار الماضي، عقب خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 10078 شهيدا و42047 مصابا.

أما حصيلة ضحايا استهداف منتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية فبلغت 31 شهيدا و388 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” منذ بدء العدوان إلى 1838 شهيدا و13409 مصابين.