8 أمراض خطرة مرتبطة بسوء النوم.. وهذا ما ينصح به الأطباء
كشفت دراسة موسعة نشرتها مجلة (ميديكال نيوز توداي) أن اضطرابات النوم المتكررة ترتبط بشكل واضح مع زيادة احتمالات الإصابة بأكثر من 170 مرضًا واضطرابًا صحيا، من بينها 8 أمراض رئيسية أكدتها عدة مصادر طبية دولية.
أبرز الأمراض المؤكدة علميا:
وفيما يلي أبرز الأمراض المثبتة علميًا التي يتسبب فيها سوء النوم المستمر بحسب توصيات معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، ومايو كلينك، ومركز مكافحة الأمراض (CDC)، وهارفارد هيلث:
اقرأ أيضا
1. أمراض القلب والأوعية الدموية
النوم غير المنتظم أو المزمن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب.
وأظهرت دراسات حديثة أن المصابين بالأرق أو توقف التنفس الليلي معرضون بشكل أكبر لهذه الأمراض.
2. السكري من النوع الثاني
النوم لأقل من 6 ساعات ليلا يضاعف خطر الإصابة بالسكري واضطراب استقلاب السكر في الدم، بسبب اضطراب الهرمونات المنظمة للجلوكوز.
3. السمنة
لا شك أن قلة النوم تؤدي إلى خلل في هرمونات الشهية مثل “ليبتين” و”غريلين” (هرمون الجوع)، ما يتسبب في زيادة الرغبة بالأكل وبالتالي زيادة الوزن.
4. الاضطرابات النفسية
يرتبط الأرق المزمن بالاكتئاب، القلق، وتراجع الأداء الذهني، خصوصًا لدى الأطفال واليافعين.
5. الخرف والزهايمر
أظهرت أحدث الدراسات أن سوء النوم يسرّع شيخوخة الدماغ ويرفع خطر الإصابة بالزهايمر والخرف.
6. السرطان
تشير نتائج علمية أوّلية إلى أن اضطراب النوم المتكرر قد يزيد خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان أو سوء تطور المرض لدى المصابين به.
7. الحوادث والإصابات
النوم السيئ يزيد خطر حوادث السير والسقوط، خاصة لدى كبار السن بسبب ضعف اليقظة والذاكرة.
8. ضعف المناعة
المحرومون من النوم يصابون بالعدوى بشكل متكرر، إذ يؤثر قلة النوم على فاعلية جهاز المناعة.
وتؤكد جميع المصادر الطبية أن تحسين جودة النوم والاستمرار على عادات صحية يقي من أغلب هذه الأمراض ويعزز السلامة الجسدية والذهنية على المدى الطويل.
نصائح عملية لنوم صحي
هذه النصائح تؤكدها المصادر الطبية الأمريكية وتهدف للوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بسوء النوم.
- الالتزام بجدول نوم منتظم: اذهب للنوم واستيقظ في نفس الأوقات يوميًا حتى في عطلة نهاية الأسبوع. فانتظام الجدول يساعد في ضبط الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم.
- تهيئة بيئة نوم مريحة: اجعل غرفة النوم مظلمة، هادئة، وذات حرارة مناسبة. وتجنب الإضاءة الزائدة واستخدم الفراش المناسب لك.
- تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم: ابتعد عن الشاشات (الهاتف، الكمبيوتر، التلفاز) قبل 30-60 دقيقة من موعد النوم بسبب تأثير الضوء الأزرق على هرمون الميلاتونين.
- حدد روتينا للاسترخاء ليلا: مارس أنشطة مهدئة مثل القراءة أو التأمل أو الاستحمام الدافئ قبل النوم لمساعدة الجسم والعقل على الاسترخاء.
- تجنب الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم: لا تتناول القهوة أو المشروبات المنبّهة في الساعات الأخيرة قبل النوم، وابتعد عن الوجبات الدسمة أو الحارة مساءً.
- مارس النشاط البدني بانتظام: ممارسة الرياضة بانتظام تحسن جودة النوم، لكن تجنّب التمارين المكثفة مباشرة قبل وقت النوم.
- استشر الطبيب عند استمرار مشاكل النوم: إذا عانيت من الأرق المزمن أو الاستيقاظ المتكرر أو أي أعراض تؤثر على نشاطك اليومي وصحتك العقلية، توجه إلى الطبيب أو أخصائي النوم.
- انتبه للأعراض المصاحبة للنوم السيئ: راقب علامات مثل الإرهاق المزمن، تغير المزاج، ضعف التركيز، أو زيادة الوزن، ولا تتجاهلها فهي قد تشير لمشاكل صحية مرتبطة بالنوم.