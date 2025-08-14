جماعة أنصار الله في اليمن تستهدف مطارا إسرائيليا بصاروخ فرط صوتي (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، صباح اليوم الخميس، شن هجوم بصاروخ باليستي على مطار بن غوريون، قرب مدينة تل أبيب، ردا على تجويع الفلسطينيين والإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن، “ولم تُطلق صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول” بحسب بيان جيش الاحتلال.

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية عسكرية نوعية استهداف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" 20-02-1447هـ 14-08-2025م#ثابتون_مع_غزة #يمن_الواثقين_بالله pic.twitter.com/PmxEiW9v3C — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 14, 2025

هروب الملايين

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان مصور “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2″.

وأضاف المتحدث العسكري باسم الجماعة قائلا “وقد حققت العملية هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من الإسرائيليين الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار”.

وأكد يحيى سريع، أن العملية تأتي ردا على “جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة”.

وقال المتحدث العسكري لأنصار الله باليمن “نؤكد ثقتنا بأن الفصائل الفلسطينية ستحبط خطة العدو باحتلال غزة وتهجير أهلها”.