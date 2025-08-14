اختلفا على سعر قطعة تين شوكي.. بائع متجول يقتل شابا بالسكين (فيديو صادم)

شهدت مدينة بني مزار بمحافظة المنيا الواقعة في صعيد مصر حادثة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه على يد بائع تين شوكي متجول، إثر خلاف على السعر.

وقال شقيق الشاب المقتول إن أخيه خرج مع صاحبه ليشتري ملابس، وكان يملك 1000 جنيه مصري، استقل التوكتوك مع صديقه وطلب منه أن ينتظر ليشتري فاكهة التين الشوكي، ورغم أن صديقه رفض إلا أن القتيل أصر.

بائع متجول يقتل شابا بسكين بعد خلاف حول الأسعار.. ماذا حدث في محافظة المنيا المصرية؟ pic.twitter.com/nnqbc3WpTJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 14, 2025

خلاف على السعر

وأردف: “سأل البائع عن سعر الطبق فأجابه 40 جنيه، ليعترض أخي على هذا السعر ويخبره بأنه بكل مكان تباع الثلاثة أطباق بعشر جنيهات، ومن ثم تركه وذهب”.

وما إن تحرك القتيل حتى انهال عليه البائع بالسباب أمام فتيات كن يقفن بالقرب منهما وطعنه بالسكين وفق شقيق القتيل الذي طالب بحق أخيه بشكل قانوني.

من جهتها، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.