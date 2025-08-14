“الأونروا” تحذر: أطفال غزة ضحايا القصف والجوع وسط حصار يعيق وصول المساعدات

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أن أكثر من 40 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا جراء القصف والضربات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق إحصائيات وبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

وأضاف لازاريني أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل أصبحوا بلا مرافق أو منفصلين عن عائلاتهم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية شديدة، كما أنهم محرومون من التعليم.

The latest in the war on children & childhood in #Gaza. At least 100 children die of malnutrition & hunger @save_children This is in addition to: – Over 40,000 children reported killed or injured due to bombardment & airstrikes @UNICEF – At least 17,000 unaccompanied and… pic.twitter.com/QXeZB1byVc — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 13, 2025

واصل المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، في تدوينته على موقع “إكس”، قائلاً: “ما لا يقل عن 100 طفل ماتوا بسبب سوء التغذية والجوع”، وفقًا لمنظمة أنقذوا الأطفال، وهي منظمة عالمية غير حكومية تعمل على تحسين حياة الأطفال.

وحث لازاريني المجتمع الدولي والهيئات الفاعلة على التحرك لحماية الأطفال، مؤكدًا: “لا ينبغي لأحد أن يصمت عندما يموت الأطفال أو يُحرمون بوحشية من مستقبلهم في أي مكان، بما في ذلك في غزة”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، الأربعاء، عن تسجيل 8 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 106 أطفال منذ بداية الأزمة الإنسانية.

الجهود الإنسانية تواجه قيودا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن السلطات الإسرائيلية تمنع وصول مساعداتها الحيوية إلى أهالي قطاع غزة، وتشمل هذه المساعدات الغذاء والأدوية والمأوى ولوازم النظافة الأساسية.

UNRWA has critical aid, banned by the Israeli Authorities, waiting to help the people of #Gaza – including food, medicines, shelter and hygiene supplies. We can distribute aid at scale, and to reach people in all areas of the Gaza Strip. The need for scaled and sustained… pic.twitter.com/NosfD4FcZh — UNRWA (@UNRWA) August 13, 2025

وأوضحت الوكالة في تدوينة لها على موقع “إكس” أن لديها الإمكانيات لتوزيع هذه المساعدات على نطاق واسع، لتصل إلى جميع سكان القطاع، بما يضمن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وشددت الأونروا على أن الوضع في غزة يتطلب توفير وصول إنساني واسع ومستدام، مشيرة إلى أن هذه المساعدات يمكن أن تنقذ أرواح المدنيين.

وأختتمت الوكالة برسالة عاجلة للمجتمع الدولي للضغط من أجل رفع الحصار عن غزة، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي شاحنات المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة منذ مطلع مارس/آذار الماضي، بعدما أغلقت المعابر في إطار خطة ممنهجة لتجويع السكان.