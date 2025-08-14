المقاومة الفلسطينية تعلن عن عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة (فيديو)

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري المستمر وإقرار خطة احتلال غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، عن استهداف دبابتي “ميركفاه” تابعتين لجيش الاحتلال بقذيفتي “الياسين 105” وعبوة جانبية، بالقرب من دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وفي سياق العمليات المشتركة، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع “فيديو” يظهر قصفا بقذائف الهاون استهدف تجمعات وآليات إسرائيلية شرق القطاع، وذلك بالتعاون مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتظهر المشاهد المصورة عناصر المقاومة وهم يجهزون القذائف ويطلقونها باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في محيط تلة المنطار وجبل الصوراني شرق غزة، وسط هتافات وتكبيرات.

كما أكدت سرايا القدس في بيان آخر، الأربعاء، تنفيذ قصف بالهاون الثقيل، الاثنين الماضي، بالاشتراك مع كتائب القسام، استهدف تجمعا للجنود والآليات الإسرائيلية في المنطقة نفسها.

وكانت ألوية الناصر صلاح الدين قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء عن قصف استهدف تجمعات الجنود والآليات في السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.