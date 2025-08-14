بأيادٍ طلابية.. جامعة الخرطوم تنفض ركام الحرب رغم نقص المياه (فيديو)

أطلق طلاب وخريجو كلية الآداب بجامعة الخرطوم في السودان، حملة تطوعية لتنظيف وصيانة مباني الجامعة، استعدادا لاستئناف الدراسة.

وقال الخريج حسام الدين عوض الله “شاركنا في حملة نظافة القاعات والساحات والعديد من مرافق الجامعة، ونأمل أن يتمكن جميع الخريجين والطلاب من الانضمام إلينا من أجل تسريع عملية التنظيف وإعادة الكلية إلى ما كانت عليه”.

تحديات تواجه المتطوعين

وأشار حسام لوكالة فيوري، إلى أن نقص المياه في الجامعة وقلة المتطوعين من أبرز التحديات التي يواجهونها خلال أعمال الترميم.

وأوضح المتطوع عمر السر أن المبادرة انطلقت قبل أكثر من شهر، إذ جرى جمع التبرعات من الخريجين والطلاب لتمويل مشاريع الصيانة.

وقال لوكالة فيوري “بعد التنظيف، نباشر أعمال حدادة ونجارة النوافذ والأبواب”، واعتبر المتطوع أن الجامعة تحتاج جهدا جماعيا ودعما من الجميع لأنها رمز وطني.

قلق مجلس الأمن

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حربا أسفرت، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

وأعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، رفضهم تشكيل قوات الدعم السريع، سلطة حكم موازية بالسودان، وحثوا جميع الدول على “الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع”.

وأعرب الأعضاء عن “قلقهم البالغ إزاء تداعيات هذه الإجراءات التي تمثل تهديدا مباشرا لسلامة أراضي السودان ووحدته، وتنذر بتفاقم الصراع الدائر، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا”.