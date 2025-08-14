ترامب عن لقاء بوتين: هذا ما سأفعله إذا كان الاجتماع جيدا

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن القمة المنتظرة في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا تحقق تقدما كبيرا، إلا أنه شدد على أنها تشكل خطوة أولى نحو اجتماع ثلاثي مرتقب يتوقع أن يسفر عن اتفاق ينهي حرب أوكرانيا.

وسيعقد لقاء ترامب وبوتين في قاعدة جوية أمريكية خارج مدينة أنكوريج يوم الجمعة، حيث ستتركز المحادثات على بحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.

ورغم غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن القمة، إلا أن ترامب لم يستبعد عقد اجتماع ثالث يجمع القادة الثلاثة إذا أحرز لقاء الجمعة تقدما ملموسا.

وقال “إذا كان الاجتماع سيئا فلن أتصل بأي شخص ولو كان جيدا فسأتصل بزيلينسكي ثم بقادة أوربا”.

وفي تصريح لإذاعة فوكس نيوز، شدد ترامب على أن هذا الاجتماع يمهد لاجتماع ثان سيكون بالغ الأهمية من حيث التوصل إلى اتفاق نهائي، قائلا: “الاجتماع الثاني هو الذي يشهد التوصل إلى اتفاق. لا أفضل استخدام تعبير ‘تقاسم الأراضي’، لكنه إلى حد بعيد ليس مصطلحا سيئا”.

وتطرق ترامب في البداية إلى إمكانية طرح قضية “تبادلات الأراضي” خلال القمة، إلا أنه بدا متراجعا عن التصريح بعدما تداول مع القادة الأوروبيين يوم الأربعاء.

رغم ذلك، بقي موضوع تبادل الأراضي مطروحا ضمن أجندة القمة الثلاثية بحسب تصريحات ترامب الأخيرة لفوكس نيوز.

كما لمح الرئيس الأمريكي إلى أن “احتمال فشل هذا الاجتماع يبلغ 25 بالمئة”.

وقال “تهديدي بفرض عقوبات على روسيا ربما لعب دورا في قرار الرئيس الروسي طلب الاجتماع”.