تركيا تكشف عن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

أفادت وزارة الداخلية التركية، الخميس، بأن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر/كانون الأول بلغ 411,649 شخصا.

ووفق بيانات مديرية الهجرة التركية، شهدت الأشهر الأخيرة تسارعا في وتيرة العودة، حيث عاد نحو 140 ألف لاجئ منذ منتصف يونيو/حزيران.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قال في 20 يونيو، بأن إجمالي السوريين العائدين من الدول المجاورة بلغ 600 ألف شخص.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن عدد السوريين العائدين بشكل طوعي إلى بلدهم منذ العام 2016، بلغ مليونا و151 ألفا و652 شخصا.

وتراجع عدد السوريين المقيمين في تركيا في إطار الحماية المؤقتة إلى مليونين و543 ألفا و711 شخصا، وفقا لأحدث الأرقام.