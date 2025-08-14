حركة المجاهدين الفلسطينية: “إسرائيل الكبرى” وقاحة وعدوان صريح على الأمة العربية

دانت حركة المجاهدين الفلسطينية، بأشد العبارات، التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ما يسمى بـ”رؤية إسرائيل الكبرى”، والتي كشفت عن العقلية التوسعية الصهيونية الموجهة ضد الأمة العربية بأسرها، مستهدفةً مصر وسوريا والأردن ولبنان في إشارات واضحة للنوايا العدوانية المبيتة.

وصفت الحركة في بيانها تصريحات نتنياهو، بـ”الوقحة ” التي تؤكد مجددًا أن الكيان الصهيوني يشكل تهديدًا حقيقيًا لكينونة ووحدة الأمة العربية والإسلامية، وأن استمرار السكوت على جرائم الاحتلال يشجعه على المضي قدمًا في مخططاته العدوانية والتوسعية.

كما اعتبرت الحركة هذه التصريحات عدوانًا صريحًا على سيادة الدول العربية وأمنها القومي، داعيةً جميع الدول العربية إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه هذه المخططات الإجرامية.

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، لا سيما في قطاع غزة، يمثل الخط الأمامي للدفاع عن الأمة بأسرها في مواجهة الغطرسة ومخططات الإحتلال الإسرائيلي، مطالبة بتعزيز الموقف العربي الداعم للحقوق الفلسطينية، وتجاوز حالة الصمت والخذلان القائمة، وكسر الحصار المفروض عليه.

رؤية إسرائيل الكبرى

كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أدانت بدورها بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي أكد فيها ارتباطه بما وصفه بـ”رؤية إسرائيل الكبرى” القائمة على السيطرة على أراض عربية في مصروالأردن وسوريا وغيرها، معتبرة أن هذه التصريحات تكشف “خطر الكيان الفاشي على جميع دول وشعوب المنطقة”.

وتأتي هذه المواقف بعد مقابلة أجراها نتنياهو، مساء الثلاثاء، مع قناة “أي 24” الإسرائيلية، أعلن فيها أنه “مرتبط بشكل عميق برؤية إسرائيل الكبرى” التي تقوم على التوسع وضم مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين، واصفا نفسه بأنه في “مهمة تاريخية وروحية لخدمة الشعب اليهودي”.

ويشير مصطلح “إسرائيل الكبرى” إلى مشروع سياسي–أيديولوجي يتبناه التيار الصهيوني القومي المتشدد، يقوم على توسيع حدود إسرائيل لتشمل أراضي أوسع بكثير من حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، وفق المزاعم الإسرائيلية.