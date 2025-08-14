أول رد من حركة حماس على خطط إسرائيل الاستيلاء على الضفة الغربية

دعت حركة المقاومة الإسلامية(حماس) الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى المشاركة بفعاليات “غضب ونصرة” غدا الجمعة ضد مخططات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت حماس في بيان اليوم الخميس، إن خطة “سموتريتش الإجرامية تكشف الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة لا تفهم إلا لغة القتل والإبادة والتهجير ومصادرة الأراضي”.

وأكد بيان حركة حماس، أن الرد الحقيقي على هذه المشاريع “الإجرامية يكون بالميدان وبالتصعيد الشعبي والمقاومة بكل أدواتها”. وقالت إن ذلك يأتي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والحصار والتجويع على قطاع غزة.

فعاليات الغضب والنصرة

وقالت حماس “ندعو جماهير شعبنا في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في فعاليات الغضب والنصرة في حراك الجمعة القادمة، دفاعًا عن أرضنا وبيوتنا ومزارعنا في وجه مخططات الضم والمصادرة التي تستهدف اقتلاعنا من أرضنا وحرماننا من حقنا في العيش الكريم فوق ترابنا”.

وقال البيان إن ” الأرض المباركة هي حق لشعبنا وحده، ولن نسمح للاحتلال بسرقتها أو تشويه هويتها، وإن هذه الفعاليات التي يجب أن تتكثف وتتصاعد داخل أرضنا وفي كافة دول العالم هي رسائل غضب وتحدٍ مفادها أن الاحتلال لن يبقى، وأن مشروع الضم سيسقط بإرادة الشعب ومقاومته المستمرة”.

واليوم الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مخطط جديد في المنطقة “E1″، الواقعة شرق القدس، وقال، إنه سيضاعف حجم مستوطنة معاليه أدوميم ويربطها بالقدس.