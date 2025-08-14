دفاعًا عن أرضه.. مسن فلسطيني يواجه عنف المستوطنين بساق واحدة وعكاز (فيديو)

روى المزارع الفلسطيني المسن، سعيد العمور، معاناته المستمرة وصموده أمام اعتداءات المستوطنين الوحشية المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي، في قرية مسافر يطا الخليلية جنوبي الضفة الغربية.

وفقَد سعيد ساقه في إبريل/نيسان الماضي، بعدما أطلق مستوطن النار عليها من مسافة قريبة وفجرها بالكامل.

زادت بعد 7 أكتوبر

وقال المسن للجزيرة مباشر: “نعاني بشدة من جميع سكان المستوطنات المجاورة لنا، وقد ازدادت شراستهم بعد السابع من أكتوبر”.

وأوضح أن المستوطنين يقومون يوميا بإيذاء السكان عن طريق الاعتداء عليهم مباشرة أو تكسير منازلهم وتخريب ممتلكاتهم.

وأشار إلى أنهم خربوا سياج أرضه عدة مرات وقطعوا أشجاره، وكسروا عكازه الذي يتكئ عليه.

وأضاف أنه “قبل أيام أطلقوا الأغنام التي تعد كالسم على الزيتون، واشتكيت للشرطة التي أتت بعد ساعتين، واتهمني الشرطي أني مزقت سترة أحد المستوطنين”.

وزاد بقهر “كيف أمزق سترته وأنا على عكاز؟ وطالبوني بدفع 500 شيكل غرامة، الشرطة الإسرائيلية تساهم في الاعتداءات”.

وقد اعتقلت شرطة الاحتلال أولاد العم سعيد، وعرضتهم للضرب حتى انكسرت يد ابنه الذي يعمل إمام مسجد.

وختم المسن كلامه بعزم “يرغبون أن تكون الأرض لهم، لكن بعكازي المكسور وساقي المبتورة، مستعد أحارب من أجل أرضي ومن المستحيل أن أتركها”.

الاستيطان الرعوي

وتُستهدف مسافر يطا التي فيها مساحات شاسعة واستراتيجية من الأراضي الزراعية، بشكل يومي من الاحتلال والمستوطنين بغية ترحيل سكانها الفلسطينيين.

ويتعرض السكان لعمليات الهدم المستمرة وتجريف الأراضي، وتسخير المستوطنين للسيطرة على آلاف الدونمات من خلال ما يعرف بالاستيطان الرعوي.

وبحسب الاحصاءات الأحدث لوحدة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تجاوز عدد اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام الحالي 2150 اعتداء، أي زيادة تصل للضعف مقارنة بعام 2024.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أصيب منذ بداية 2025 نحو 350 فلسطينيا جراء اعتداءات المستوطنين، أي بمتوسط يقارب مصابين يوميا.