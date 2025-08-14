راكب مخمور يثير فوضى ويجبر طائرة ركاب أمريكية على الهبوط اضطراريا (شاهد)

هبطت طائرة تابعة لشركة “بريز إيرويز” اضطرارياً في ولاية كولورادو الأمريكية، بعد أن تسبب راكب في حالة فوضى على متنها، حيث لوّح بلوح تزلج ودخل في مشادة مع طاقم الطائرة وبعض الركاب، وتمكن مرتين من فك القيود التي وُضعت له، وفق ما أعلنت الشركة والسلطات المحلية.

وقالت شرطة مدينة غراند جنكشن بولاية كولورادو، في بيان، إنها استجابت لبلاغ في المطار بعد ورود تقارير عن أن “راكباً مخموراً أصبح عدائياً، وصرخ بعبارات عنصرية في وجه طاقم الطائرة بينما كان يلوح بلوح تزلج”. وأوضحت الشرطة أن طاقم الطائرة قيد الرجل مرتين، لكنه تمكن من تحرير نفسه في كل مرة.

وكانت الرحلة رقم 704 قد أقلعت من نورفولك في ولاية فرجينيا متجهة إلى لوس أنجلوس صباح الأربعاء، قبل أن تهبط اضطرارياً في غراند جنكشن.

وبحسب الشركة، أدى الحادث إلى إصابة طفيفة لراكب ومضيفة، لكن الشرطة قالت إنه لم تُسجَّل لديها بلاغات رسمية عن إصابات.

وبعد هبوط الطائرة، تم توقيف الراكب بناءً على توجيهات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ونُقل إلى مركز احتجاز .

يُذكر أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية سجّلت أكثر من ألف حادثة تورط فيها ركاب مشاغبون منذ بداية عام 2025.