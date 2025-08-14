رسالة من خليل الحية إلى جماعة “أنصار الله” في اليمن

سلّم ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اليمن، معاذ أبو شمالة، اليوم الخميس، رسالة خطية من رئيس الحركة في غزة خليل الحية إلى وزير الخارجية في الحكومة التي تقودها جماعة “أنصار الله” جمال عامر، أعرب فيها عن تقدير الحركة واعتزازها بمواقف اليمن قيادة وشعبا، خاصة “أنصار الله”، في نصرة فلسطين وغزة.

وأكدت (حماس) أن البعد الجغرافي “لم يزد اليمن إلا قربا وتمسكا بالقضية الفلسطينية المركزية للأمة”.

وأشادت الرسالة بثبات الموقف اليمني رغم التضحيات والتهديدات.

من جانبه، أكد عامر وحدة الموقف مع (حماس)، وعدّها رمزا لكرامة الأمة، مشيرا إلى تقديره لصمود غزة أمام العدوان والحصار، ومشددا على استمرار الدعم اليمني للشعب الفلسطيني رغم “العدوان الصهيوني”.

وتشن جماعة “أنصار الله” هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قررت “أنصار الله” تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة”، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.