سموتريتش: نقول لقادة فرنسا وبريطانيا والنرويج وأستراليا وكندا لن تقوم دولة فلسطينية (فيديو)

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مخطط جديد في المنطقة “E1″، الواقعة شرق القدس.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، إنه سيضاعف حجم مستوطنة معاليه أدوميم ويربطها بالقدس.

وأضاف “سنبدأ مخطط توسيع مستوطنة معاليه أدوميم الأربعاء المقبل”.

تقويض الوحدة الجغرافية

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ذلك يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق بعضها معزول عن بعض.

وذكرت أن سموتريتش، أعلن موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة “E1″، الواقعة شرق القدس.

“لن تقوم دولة فلسطينية”

وقال وزير المالية الإسرائيلي، الخميس، “نقول لقادة فرنسا وبريطانيا والنرويج وأستراليا وكندا لن تقوم دولة فلسطينية”.

وأضاف أنه إذا جرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول، في إشارة إلى عزم دول أوروبية على إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر- “ردُّنا سيكون إعلان السيطرة الكاملة على الضفة الغربية”.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف إن “قيام دولة فلسطينية يعني مضاعفة حجم غزة وتشكيل تهديد لنا بالضفة ولهذا لن يكون ولن تكون هناك دولة فلسطينية”.

تنسيق كامل مع إدارة ترامب

وكشف سموتريتش، أن ما يقوم به في الضفة الغربية يتم بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على ضرورة أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة على الضفة الغربية كلها.

وقال “قريبون من إعلان تاريخي لفرض السيادة على الضفة الغربية ونحن نقوم بذلك على أرض الواقع”، وأضاف “سنرد على من يدعمون قيام دولة فلسطينية بالأفعال وبناء مستوطنات جديدة في الضفة”.

وفيما يخص الإجراءات التي يقوم بها لتحقيق ذلك، قال سموتريتش “نصادر آلاف الدونمات ونستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن للضفة الغربية.. سنرد على أرض الواقع على أي اعتراف بالدولة الفلسطينية”.

“إخضاع حماس”

وفيما يتعلق بغزة، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، إن خطة احتلال غزة يجب ألا تتوقف في المنتصف، على حد قوله.

وأضاف “يجب أن تؤدي حربنا إلى إخضاع حماس والقضاء عليها بشكل كامل”. وقال الوزير المتطرف “علينا استعادة المخطوفين في غزة دفعة واحدة وليس عبر صفقات جزئية”.

وتابع “علينا تحقيق النصر الكامل في غزة والقضاء على حماس وألا نعيد الخطأ بالانسحاب من قطاع غزة”، على حد قوله.